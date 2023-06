General Motors, di serie in Usa la frenata di emergenza

General Motors ha deciso di aggiungere la frenata automatica di emergenza oltre a quattro ulteriori funzioni di sicurezza attiva come dotazioni standard per tutta la gamma 2023 venduta in Usa, spaziando dai veicoli elettrici ai modelli con motore termico e in tutte le fasce di prezzo.

L'iniziativa - si legge nella nota - punta a soddisfare l'impegno precedentemente preso da Gm per rendere la frenata automatica di emergenza un equipaggiamento di serie sul 95% di tutti i nuovi veicoli venduti, compresi gli ultimi arrivati Chevrolet Blazer Ev ed Equinox Ev. Gm specifica inoltre che le quattro funzioni di sicurezza attiva aggiunte come dotazione standard nella maggior parte dei veicoli model year 2023 sono il Forward Collision Alert, il Front Pedestrian Braking, il Lane Keep Assist con Lane Departure Warning e il controllo automatico degli abbaglianti IntelliBeam.

"Gm è andata ben oltre l'impegno di sicurezza che abbiamo assunto nei confronti dei nostri clienti - ha affermato John Capp, direttore, tecnologia, strategia e regolamenti per la sicurezza di Gm - per i veicoli model year 2023, con numerosi equipaggiamenti di sicurezza che hanno dimostrato di portare risultati concreti ora fornite di serie". "Mentre guardiamo avanti verso una visione futura con zero incidenti, zero emissioni e zero congestioni del traffico, queste tecnologie sono elementi costitutivi significativi con vantaggi comprovati per la riduzione degli incidenti".

Secondo uno studio realizzato nel 2023 dall'Istituto di ricerca sui trasporti dell'Università del Michigan (Umtri) in cui sono stati esaminati dispositivi di sicurezza Gm, risulta che la frenata automatica di emergenza, insieme al Forward Collision Alert, può ridurre del 42% i tamponamenti.