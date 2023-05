Torino, approvati interventi per migliorare sicurezza stradale

La giunta comunale di Torino ha approvato oggi lavori per 1 milione e 160mila euro per migliorare la sicurezza stradale dei pedoni, su proposta dell'assessora alla Mobilità Chiara Foglietta. Gli interventi riguarderanno 18 attraversamenti pedonali dove, d'intesa con le Circoscrizioni, si è deciso di procedere prioritariamente. Saranno realizzati passaggi rialzati, verranno allargati i marciapiedi e per agevolare i pedoni nell'attraversamento saranno realizzate banchine salvagente al centro della carreggiata che consentano loro di procedere in due tempi.

Previste anche l'installazione di nuovi dispositivi, con l'intento di migliorare la visibilità della segnaletica e dei percorsi; l'eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali. Interventi anche sull'ampiezza della carreggiate e installazione di rallentatori ad effetto ottico per indurre una moderazione della velocità. "Tutelare i pedoni - sottolinea Foglietta - significa difendere i soggetti più deboli che si trovano sulla strada e che, come tutti coloro che si muovono in città, devono avere la possibilità di farlo in sicurezza, indipendentemente dal mezzo utilizzato. L'obiettivo è ridurre gli incidenti stradali. L'introduzione di dispositivi e di elementi che favoriscano una riduzione delle velocità, una maggiore visibilità della segnaletica e degli spazi dedicati all'attraversamento, come la chiusura delle strade davanti alle scuole, la creazione di zone pedonali e ciclabili - conclude l'assessora alla Viabilità - vanno proprio nella direzione di garantire la massima sicurezza di ciascun spostamento". I lavori, che dovranno essere ultimati entro il 2026, sono stati finanziati nell'ambito del Piano nazionale sicurezza stradale 2030 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.