Torna la campagna 'Vacanze sicure' per controllo pneumatici

La sicurezza stradale passa anche per le condizioni degli pneumatici, per questo la campagna Vacanze Sicure, promossa da Assogomma e Federpneus, in collaborazione con la Polizia di Stato, intende verificare lo stato dei pneumatici di 10.000 automobili che circolano sulle strade del nostro Paese.

I controlli, preceduti da una sessione di aggiornamento tecnico rivolta alle pattuglie della polizia stradale ed organizzata da Assogomma, verranno effettuati nelle seguenti regioni: Piemonte e Valle d'Aosta, Veneto, Toscana, Marche e Puglia, e si svolgeranno nel mese di maggio con una coda nelle prime due settimane di giugno. Le pattuglie coinvolte nell'iniziativa avranno a disposizione degli appositi spessimetri di precisione, e dei moduli per la registrazione dei rilievi stradali che verranno analizzati su modello del Politecnico di Torino.

I dati raccolti, una volta elaborati, verranno illustrati a luglio, prima dell'esodo estivo, quando inizieranno ad arrivare sulle nostre strade, i primi turisti stranieri, e gli italiani cominceranno a spostarsi vero le località montane o balneari.

Si tratta di un periodo nel quale sarà importante poter contare su un'auto in perfetta efficienza ed avere gomme alla giusta pressione e in buono stato, visto che quei pochi centimetri quadrati di battistrada sono l'unico punto di contatto tra i veicoli ed il suolo.