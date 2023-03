Ford richiama in Usa 1,2 milioni di auto per rischio freni

Mega richiamo negli Stati Uniti per 1,2 milioni di automobili Ford prodotte fra il 2013 e il 2018. Secondo quanto segnalato dall’ente federale National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa) il problema riguarda i modelli Ford Fusion e Lincoln MKZ che presentano potenziali problemi all’impianto frenante.

E’ stato infatti scoperto che i tubi possono rompersi, causando una perdita di liquido dei freni e provocare quindi un aumento della corsa del pedale e una riduzione del livello di decelerazione, con conseguente rischio di incidente. Secondo Ford c'è stato solo un incidente (senza feriti) correlato al problema ma per precauzione e per risolvere il problema, i concessionari Ford sostituiranno i tubi dei freni anteriori con quelli realizzati in materiale rinforzato senza alcun costo per il proprietario.

In base ai dati della National Highway Traffic Safety Administration Ford ha richiamato complessivamente quasi 8,8 milioni di veicoli nel 2022, Al secondo posto Tesla con 3,8 milioni, terza General Motors a quota 3,4 milioni.