Hyundai: al via la campagna "Welcome Back Home"

Hyundai Italia lancia "Welcome Back Home", la nuova campagna pensata per le vetture del brand e affidata alla rete ufficiale di concessionari. L'iniziativa è dedicata ai clienti possessori di una vettura immatricolata prima del 2018 che potranno usufruire di un controllo completo gratuito e offerte senza precedenti per quanto riguarda la manutenzione e la cura della propria vettura. Compilando l'apposito form sul sito di Hyundai, i clienti verranno contattati entro 48 ore per fissare un appuntamento presso il concessionario o l'officina di riferimento.

Il voucher scaricato al momento della compilazione del form darà loro la possibilità di accedere alla promozione di "Welcome Back Home", che prevede il cambio dell'olio e del filtro, comprensivo di manodopera, al prezzo di 65 euro (IVA inclusa) per le auto di segmento A, B (MPV-B incluse) e a 99 euro (IVA inclusa) per le vetture di segmenti superiori e SUV. La vettura, inoltre, verrà sottoposta a un check completo e gratuito per fornire al cliente un'analisi complessiva sullo stato della sua auto, eventuali sostituzioni o riparazioni. La campagna ha preso il via il 22 marzo e sarà attiva fino al 31 maggio, mentre i clienti che aderiranno all'iniziativa entro questa data, potranno usufruire della promozione fino al 31 agosto. Con "Welcome Back Home", Hyundai Italia conferma il suo approccio incentrato sul cliente, sempre al centro della strategia del brand che propone soluzioni e risposte efficaci ai bisogni delle persone. Un' attenzione che non si esaurisce nel momento dell'acquisto di una nuova vettura, ma accompagna i clienti nel corso del tempo attraverso la rete ufficiale di concessionari Hyundai Italia.