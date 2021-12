LoJack: aumentano i recuperi dei veicoli rubati in Italia

LoJack Italia ha supportato in diverse aree del globo le Forze dell'Ordine nel recupero di veicoli per un valore complessivo di 1,5 miliardi di dollari. La cifra complessiva include i recuperi per un valore 563 milioni di sterline portati a termine grazie all'operato dell'azienda Tracker in Inghilterra, 290 milioni di euro grazie a LoJack Italia e oltre 8 miliardi di dollari tramite il lavoro di LoJack Messico.

Le tecnologie LoJack/CalAmp utilizzano sistemi in radiofrequenza, il tracciamento mobile e GPS e possono contare sulla presenza del Team Sicurezza, composto da esperti attivi sul territorio che aiutano i proprietari, i concessionari, i noleggi auto e le compagnie di assicurazione di tutto il mondo nel recupero dei veicoli rubati.

La tecnologia LoJack viene adottata in numerosi Paesi, fra cui Spagna, Belgio, Olanda, Sud Africa, Argentina, Cile, Perù ed Ecuador. L'82% dei furti è stato realizzato a seguito di episodi di violenza e minacce e in percentuale minore dalla manomissione dei sistemi keyless, compresi gli attacchi a relè, la clonazione e i sistemi di deviazioni delle chiavi.

"In un momento contrassegnato dalla scarsa disponibilità di prodotto sul mercato - ha detto Maurizio Iperti, senior vice president di LoJack Emea e Ad di LoJack Italia - proteggere la propria auto dal furto assume un valore ancora più rilevante.

Mentre i ladri di tutto il mondo elaborano metodi sempre più sofisticati per mettere a segno il furto delle automobili, i nostri clienti sono rassicurati dal sapere che le nostre soluzioni tecnologiche li aiutano a proteggere i loro investimenti e a prevenire le perdite".

"Siamo orgogliosi di poter fare la differenza e di aiutare a creare comunità più sicure in ogni paese in cui siamo attivi.

Abbiamo lavorato - ha aggiunto Iperti - per migliorare le nostre soluzioni di intelligenza connessa rispondendo alle sfide delle nuove forme di mobilità, per fornire alle Case Automobilistiche, ai proprietari di flotte aziendali, alle agenzie di noleggio e ai conducenti consapevolezza, tecnologie e supporto sempre più efficaci".