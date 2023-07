Nuova Volkswagen T-Cross al debutto nel 2024

Una nuova generazione di Volkswagen T-Cross è pronta a fare il suo ingresso in società. Il modello della casa tedesca, nella sua rinnovata interpretazione, sarà infatti disponibile all'inizio del 2024. In anticipo rispetto al suo debutto, Volkswagen ha già svelato le prime immagini e diffuso le prime informazioni relative alla T-Cross rivisitata in molti dei suoi aspetti principali.



Se negli ultimi quattro anni la T-Cross ha già convinto circa 1,2 milioni di persone, conquistando una posizione di rilievo in termini di vendite fra i Suv compatti, Volkswagen ha deciso di implementare molti dei punti 'forti' del suo veicolo.

Con la sua media di 300.000 esemplari prodotti ogni anno, la T-Cross, disponibile con il nome di Tacqua e Taigun anche oltre i confini europei, fa parte dei modelli Volkswagen attualmente di maggior successo su scala mondiale, tanto che la sua produzione nella sua versione attuale per il 2023 è già andata esaurita.

La prevendita ufficiale e l'attivazione del configuratore online del nuovo Suv compatto perfezionato, avranno luogo entro la fine di quest'anno, mentre il lancio presso i concessionari è in programma per i primi mesi del 2024. Dalla sua, la nuova versione di T-Cross avrà caratteristiche inedite sia in fatto di tecnologia che di design, oltre ad interni di nuova concezione e dal livello qualitativo aumentato.

"Abbiamo potenziato i punti di forza della T-Cross - ha commentato Imelda Labbé, membro del Consiglio di Amministrazione Volkswagen e responsabile per vendite, marketing e after sales - con un design rivisitato, il nuovo sistema infotainment e l'abitacolo dalla configurazione ancora più pregiata si orientano al segmento superiore. Inoltre, il nostro Suv compatto offre un ambiente adatto a una famiglia di cinque persone, un abbondante spazio di carico, motori dai consumi ridotti e la massima sicurezza".

Alla stregua delle sue sorelle maggiori T-Roc e Tiguan, sotto l'aspetto tecnico anche la T-Cross si basa sulla piattaforma modulare trasversale Mqb che consente alla Volkswagen di inserire tecnologie proprie dei veicoli di dimensioni superiori nei modelli più compatti.