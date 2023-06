Gorgona cars al MIMO con la barchetta NM+

Una nuova creazione di Gorgona Cars ha debuttato durante il Milano Monza Open-Air Motor Show 2023, si tratta della NM+, barchetta biposto, evoluzione della NM concept, mostrata nel mese di settembre dello scorso anno. La base, anche in questo caso, è quella leggera e funzionale della Mazda MX-5 prima serie, conosciuta con la sigla "NA" dagli appassionati. Dopo le cure della factory, sono arrivati nuovi longheroni di acciaio, che incorporano quelli originali, saldature di rinforzo aggiuntive, e le barre di rinforzo per avantreno e retrotreno, per una rigidezza torsionale del telaio doppia rispetto al modello originale. Ad impreziosire ulteriormente la barchetta in questione troviamo il motore della MX-5 di ultima generazione, quella identificata dalla sigla "ND".

La NM+, dove il "+" indica l'abitacolo biposto, è una speedster leggera e potente, fedele all'architettura meccanica del modello originale; quindi, con motore anteriore a quattro cilindri, cambio manuale, e trazione posteriore, per esaltare il puro piacere di guida analogico enfatizzato anche dal differenziale posteriore autobloccante e dalla traversa di alluminio che fa da spina dorsale all'intero powertrain. Nella genesi del progetto, la NM è stata pensata per essere realizzata in due versioni: una monoposto, più estrema; e una biposto, più fruibile. Così, sulla NM+, tutte le sovrastrutture del veicolo: il tonneau cover abitacolo, i cupolini anteriori e le gobbe aerodinamiche dietro i sedili, sono state interamente riprogettate ed alleggerite. Inoltre, doveroso sottolineare come le nuove componenti della carrozzeria della NM+ siano in fibra di carbonio e pesino circa la metà di quelle in fibra di vetro viste sulla NM concept, mentre le gobbe posteriori sono state rimodellate per essere più aerodinamiche; ed il tonneau cover dell'abitacolo incorpora il cupolino con la strumentazione.

Il bridge centrale, poi, divide la zona del guidatore da quella del passeggero e contribuisce a schermare l'abitacolo dalle turbolenze. Infine, è stato ripensato anche il cupolino anteriore, ora più protettivo e integrabile con un aero-screen trasparente.

La NM+, pensata per collezionisti ed appassionati di automobili, rappresenta il preludio di una piccola produzione di serie.