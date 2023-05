EV9, suv elettrico tre file di sedili è nuova ammiraglia Kia

Kia punta in alto, non solo nel processo di elettrificazione (15 nuovi modelli Bev entro il 2027 per arrivare nel 2030 al 55% di vendite elettriche) ma anche nel posizionamento di mercato, sempre più verso il premium.

Lo dimostra con la versione di produzione del suv elettrico EV9, che facendo soprattutto conto sulle potenzialità negli Stati Uniti, sbarcherà presto anche in Europa per confrontarsi - è stato detto durante il brand summit a Francoforte - con modelli come Audi Q8 e-Tron, Bmw iX, Mercedes Eqe, Tesla Model X e Volvo EX90.



Costruito sulla piattaforma elettrica dedicata Electric Global Modular Platform (E-Gmp), il suv EV9 è dotato di tecnologia, design e funzionalità senza precedenti per un modello Bev di queste dimensioni e statura. Verrà fornito inizialmente in Germania con capacità di guida autonoma di livello 3, con AutoMode e funzione Highway Driving Pilot 'hands-off', mostrando l'evoluzione che Kia riserva in futuro per l'Europa.

AutoMode è il sistema di assistenza alla guida che può ricevere aggiornamenti over-the-air e che funzionerà sempre ai massimi livelli di efficienza. Kia prevede di introdurre Highway Driving Pilot 2 entro il 2026 che supporterà la guida 'hands-off' in determinate condizioni, con l'intenzione ultima di consentire una guida completamente autonoma in futuro.

Partendo dal Concept che era stato mostrato nel 2021 al Los Angeles Auto Show, Kia EV9 al termine del processo di sviluppo e messa a punto specifica promette di offrire la migliore esperienza di guida del segmento con il confort, la praticità e la spaziosità di un suv da 5,01 metri con tre file di sedili conservando prestazioni di guida sempre sicure e appaganti.

Disponibile anche con trazione integrale Kia EV9 promette eccellenti prestazioni di sterzata e frenata per un veicolo elettrico del suo segmento. L'Integrated Electric Motor Booster (Ieb) di seconda generazione riduce il peso complessivo dell'impianto frenante per una maggiore efficienza.

Inoltre uno specifico software di frenata, il Downhill Brake Control (Dbc), riduce automaticamente la velocità dell'EV9 durante la guida in discesa. Tutto ciò ha un impatto diretto sulla qualità dei viaggi non solo perché l'auto si guida in modo più efficiente, ma si riduce che la necessità di ricaricare la batteria.

Nell'EV9 un sistema di controllo centralizzato - lo Chassis Domain Control Unit (Cdcu), gestisce tutti i sistemi che influenzano la dinamica e la manovrabilità, compresi i freni, il controllo elettronico della stabilità (Esc) e il Dynamic Torque Vectoring che utilizza la frenata parziale e la compensazione della coppia del motore per gestire la percorrenza ottimale delle curve.

Per un suv di queste dimensioni è rilevante anche la presenza del Crosswind Stability Control, che applica frenata parziale e controllo della coppia per contrastare i forti venti laterali con il risultato che il veicolo resta sempre centrato nella sua corsia.

Dotato di batteria da 99,8 kWh sia nella versione due ruote motrici che in quella Awd, il nuovo suv elettrico di Kia dispone di 203 Cv e 350 Nm di coppia nella variante trazione posteriore e di 384 Cv e 600 Nm complessivi in quella integrale.

L'autonomia raggiunge i rispettivamente i 541 e i 497 km.

Ma EV9 ha le carte in regola per giocare un ruolo di spicco nel segmento non solo a livello di prestazioni e qualità dinamiche. Fin dal primo sguardo, il nuovo suv di Kia si caratterizza per la forte e distintiva presenza su strada, risultato della combinazione di elementi diversi che - secondo il principio Opposites United della Casa corena - sono ispirati alla natura e alla modernità. L'identità stilistica di EV9 è inedita e, come nel concept, caratterizzata da linee nette e forme scultoree. "Kia EV9 apre a nuovi orizzonti, ridefinendo gli standard del design esterno ed interno, oltre che della connettività e della funzionalità, sempre con la massima attenzione alla sostenibilità - ha dichiarato Karim Habib, executive vice president and head of Kia global design center - Rappresenta una proposta dove la qualità raggiunge l'apice e crea una nuova prospettiva nel settore dei suv, garantendo esperienze inedite ed un confort di livello superiore non solo per chi guida, ma anche per tutti gli occupanti, attraverso un uso innovativo dello spazio, della tecnologia e del design".

Il lancio commerciale anche in Italia è previsto per il prossimo autunno.