Bmw Nuova Serie 5 evolve con elettrico, benzina e diesel

Modello di punta nella storia di Bmw, la Serie 5 si rinnova completamente e porta sul mercato non solo una variante completamente elettrica, la i5, ma anche (e questo è un segnale forte) una rinnovata gamma di motori ibridi plug-in, nonché unità a benzina e diesel altamente efficient con tecnologia mild hybrid a 48 Volt.



Questa nuova edizione della berlina business di maggior successo al mondo colloca Serie 5 - il cui lancio è previsto nell'ottobre 2023 - al top come soluzione di mobilità sostenibile premium nel segmento medio superiore. Lo fa non solo con le citate proposte di motorizzazioni full electric, plug-in e mild hybrid, ma anche con un esteso pacchetto di innovazioni che vanno dall'uso per i rivestimenti interni completamente vegani fino al progresso nei sistemi digitali e negli Adas a disposizione del guidatore e dei passeggeri.

Tra questi il nuovo Highway Assistant, con l'esclusivo Active Lane Change Assistant che in alcuni mercati (per ora Stati Uniti, Canada e Germania) si sostituisce al conducente nei compiti di sterzata sulle autostrade con corsie separate. Bmw Serie 5 berlina è equipaggiata di serie con l'assistente al parcheggio, che comprende il sistema di assistenza alla retromarcia. Passando al Parking Assistant Professional - che è un optional - parcheggio e manovre automatizzate fino a 200 metri possono essere controllate anche all'esterno del veicolo tramite smartphone.

Cresciuta in lunghezza di 97 mmi (arriva a 5.060 mm) e in larghezza di 32 mm (1.900 mm) rispetto al modello precedente, la nuova Serie 5 è alta 1.515 mm e, soprattutto, propone un passo che è stato allungato di 20 mm e portato a 2.995 mm a tutto vantaggio dell'abitabilità.

Frontalmente la nuova Serie 5 berlina è caratterizzato da una più moderna interpretazione dei fari e della griglia a doppio rene di Bmw. Gli elementi a Led disposti quasi verticalmente fungono da indicatori di direzione e da luci diurne. La griglia sporge in avanti ed è caratterizzata da un'ampia cornice e - come optional - dall'illuminazione di contorno Iconic Glow.

Di profilo, la la nuova Serie 5 berlina mostra una linea di spalla alta, con superfici dal design deciso e due linee tracciate con precisione che modellano le forme imponenti del veicolo. Le minigonne laterali nere, le maniglie a filo e il numero 5 in rilievo alla base del montante C sono ulteriori elementi distintivi. Altrettanto imponente la coda con gruppi ottici posteriori piatti, divisi da una striscia cromata, a reinterpretare la caratteristica forma a L.

Versione di punta della nuova gamma è i5 M60 xDrive completamente elettrica con tecnologia eDrive di quinta generazione. Nella variante i5 M60 xDrive dispone di 601 Cv e di 820 Nm di coppia quando si attiva l'M Sport Boost o la funzione M Launch Control. Ciò consente di passare da zero a 100 km/h in 3,8 secondi.

La Bmw i5 eDrive40 genera invece una potenza di 340 Cv e una coppia massima di 430 Nm con funzione Sport Boost o Launch Control. Lo scatto da zero a 100 km/h si realizza in 6,0 secondi. In entrambi i casi la batteria ad alto voltaggio, poco ingombrante, si trova nel sottoscocca e fornisce un contenuto di energia utilizzabile di 81,2 kWh. L'autonomia è di 455 - 516 km con la i5 M60 xDrive e di 477 - 582 km con la i5 eDrive40. Da notare che con la nuova funzione Max Range, l'autonomia può essere aumentata fino al 25% se necessario, limitando potenza, velocità e disattivando alcune funzioni di confort.

Per ciò che riguarda i motori a benzina e diesel della nuova generazione Efficient Dynamics tutti sono ora dotati di tecnologia mild hybrid a 48 Volt e abbinati di serie a un nuovo cambio Steptronic Sport a 8 rapporti. In Europa il lancio sul mercato riguarderà i modelli 520i Sedan a 4 cilindri da 208 Cv, 520d berlina (con consumo di carburante combinato 5,6 - 5,1 l/100 km) e la 520d xDrive berlina entrambe con 197 Cv di potenza ciascuna. Nella primavera del 2024 la gamma di modelli sarà completata da due varianti con motorizzazione ibrida plug-in di ultima generazione. Un nuovo motore diesel a sei cilindri in linea sarà disponibile per la Serie 5 berlina a partire dal 2024.