Hummer EV Omega Limited Edition, elettrico top di gamma

GMC ha presentato al recente Gran Premio di Formula 1 di Miami (presso la Hummer House nel Design District) il nuovo Hummer EV Omega Limited Edition che si posizionerà per prezzo (140mila dollari) e contenuti al top della gamma dell'utility a batteria.

Caratterizzata da una verniciatura esclusiva in Neptune Matte Blue la Hummer Omega Limited Edition si basa sull'allestimento 3X ed è disponibile sia con carrozzeria pick-up che suv. L'auto viene fornita con un set di esclusive ruote da 18 pollici con sistema che impedisce il detallonamento.

Sono rifinite in nero lucido con un anello Carbon Flash e calzano pneumatici Mud Terrain da 35 pollici. In coda il copriruota rigido per la gomma di scorta presenta una decorazione esclusiva che ricorda la superficie del Blu Ocean.

Il nuovo veicolo elettrico è dotato di serie del pacchetto Extreme Off-road che comprende le telecamere sottoscocca Ultravision, le piastre paramotore e la protezione delle sospensioni e nel tetto - elementi trasparenti.

Il sistema propulsivo utilizza tre motori elettrici che producono 1.000 Cv nel pick-up e 830 nel suv. Quest'ultimo è dotato di una batteria standard da 20 moduli che offre un'autonomia di 480 km, mentre il pick up arriva a 529 km.

Le consegne sono previste nella prima metà del 2024 con precedenza negli ordini per i clienti che hanno già prenotato un Hummer EV 3X pick-up e suv.