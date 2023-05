Presto una Audi Super-RS6 con motore V8 biturbo oltre 630 Cv

Audi Sport, prima di imboccare la strada del 100% elettrico, si prepara a celebrare la sua storia di vetture ad alte prestazioni e grandi motori turbo benzina con una edizione speciale estrema della RS6. Secondo quanto afferma il magazine britannico Autocar questo modello - che dovrebbe debuttare nel 2024 - rappresenterà la massima evoluzione possibile della già prestazionale RS6 (denominata appunto Performance nella variante top) propone con il suo V8 biturbo da 4,0 litri una potenza di 630 Cv e una coppia massima di 850 Nm.

Parlando alla celebrazione del 40mo anniversario di Audi Sport lo stesso direttore generale Sebastian Grams ha suggerito che Audi enfatizzerà la popolarità e lo status della RS6 con un modello Halo, caratterizzato da più potenza e una da una dinamica ancor più precisa e sportiva.

In attesa di scoprire quali saranno i contenuti tecnici, non è azzardato ipotizzare che a livello estetico (e funzionale) per questa futura Super-RS6 la Casa dei Quattro Anelli possa utilizzare le proposte e le esperienze fatte con il concept RS6 GTO del 2021, in cui erano confluiti anche elementi d'ispirazione presi dal campionato Imsa.