Le nuove Mercedes-Benz Gla e Glb tra design e tecnologia

Sul fronte della nuova Gla, Mercedes-Benz aggiorna in modo significativo uno dei suoi modelli di maggior successo attraverso numerose innovazioni e un equipaggiamento di serie ancora più completo. Il modello è anche quello di portata strategica per il mercato italiano, con oltre 27.300 clienti dal 2014, con il 40% di quota all'interno del segmento Suv della Stella.



In quanto a design esterno, spicca la nuova griglia del radiatore con lamelle verticali e pinna orizzontale. Il cofano con power dome accennati sottolinea poi un'inedita sportività delle linee, mentre il paraurti anteriore, ridisegnato con protezione antincastro, evidenzia l'indole off-road di Gla.

Rivista anche la firma luminosa dei fari anteriori a Led High Performance di serie e le luci posteriori a Led. Mercedes-Benz amplia anche la gamma di opzioni con il nuovo colore di vernice Spectral Blue e quattro ulteriori design per i cerchi.

Nell'allestimento d'ingresso, la nuova Gla monta cerchi in lega a cinque doppie razze da 17 pollici in nero lucido con superfici tornite lucide. Sono disponibili anche cerchi da 18 a 20 pollici.

Il doppio schermo indipendente è uno dei punti di forza degli interni, notevolmente rinnovati. Ora comprende un display da 7 pollici e uno da 10,25 pollici di serie, rispettivamente per il quadro strumenti e lo schermo multimediale. Come optional sono disponibili due schermi panoramici da 10,25 pollici.

La nuova generazione è disponibile in Italia in sette versioni, ovvero Executive, Advanced, Advanced Progressive, Advanced Plus Amg Line, con prezzi che partono da 42.257 euro per la Gla 180 Automatic Executive.



Numerose le novità anche in casa Glb, modello per il quale Mercedes-Benz ha introdotto altre novità, con un equipaggiamento di serie più completo. Il paraurti anteriore è stato ridisegnato con protezione visiva del sottoscocca che evidenzia la sua inclinazione per l'off-road. Nuovi anche i fari full-Led e i gruppi ottici posteriori, mentre la gamma di opzioni si arricchisce di altri quattro modelli di cerchi e di un nuovo colore di vernice, lo Spectral Blue Metallic.



Uno dei punti di forza degli interni notevolmente aggiornati è il doppio schermo indipendente. Di serie sono presenti un display da 7 pollici e uno da 10,25, rispettivamente per quadro strumenti e schermi multimediali, con due schermi panoramici da 10,25 pollici disponibili come optional.