La nuova Hyundai i20 punta su design e sicurezza

La nuova i20 di Hyundai punta su un design rinnovato, sicurezza e funzioni di connettività avanzate.

La 'media' della casa coreana, nella sua veste rinnovata, vanta un look esterno con paraurti anteriore e griglia del radiatore ridisegnati, per eleganti ma al tempo stesso sportivi. Al posteriore, Nuova i20 presenta un nuovo paraurti e gruppi ottici dal design rivisitato. Nuovi sono anche i cerchi in lega da 16 e 17 pollici.

Profilo basso del tetto e passo lungo migliorano l'aerodinamica del veicolo riducendo la resistenza dell'aria, migliorando così la maneggevolezza e aumentando l'efficienza nei consumi. La firma luminosa e i fari posteriori a Led sono immediatamente distinguibili e nonostante le dimensioni compatte tipiche del segmento B, Nuova i20 offre un ampio spazio interno oltre a 352 litri di bagagliaio con i sedili posteriori alzati, che diventano 1.165 litri abbattendo i sedili posteriori.

In termini di colorazioni per gli esterni, gli inediti Lucid Lime Metallic, Lumen Grey Pearl e Meta Blue Pearl si affiancano ad Atlas White, Phantom Black Pearl, Aurora Grey Pearl, Dragon Red Pearl e Mangrove Green Pearl per un totale di otto diverse tinte, cui sarà possibile abbinare il tetto a contrasto in colore nero.

Il nuovo e vivace pacchetto di colori per gli interni è invece in Lucid Lime. Con questo pacchetto, i sedili presentano un nuovo design sportivo con trama in rilievo e cuciture color lime. L'aggiornamento porta in dote al modello alcune delle più recenti funzioni di connettività per rendere l'esperienza in auto ancora più comoda e pratica. Tra queste, Usb di tipo C, eCall di seconda generazione basato sulla rete 4G e aggiornamenti delle mappe Over-the-Air.

Anche la sicurezza viene ulteriormente aumentata, con ancora più sistemi Hyundai Smart Sense di serie come il Forward Collision-Avoidance Assist 'Città', 'Extraurbano' e 'Pedoni' a cui viene aggiunta la funzionalità 'Ciclisti'. Il sistema aiuta a rilevare ed evitare potenziali collisioni in presenza di ostacoli. Il Lane Following Assist, invece, assicura che il veicolo rimanga nella corsia di marcia corrente. L'inizio della produzione della nuova i20 è previsto per il terzo trimestre del 2023 presso lo stabilimento Hyundai di Izmit, in Turchia.