Polestar 4 verso un nuovo concetto di Suv coupé

Si chiama Polestar 4, il nuovo Suv coupé elettrico ad alte prestazioni firmato dalla casa automobilistica. Gli ingredienti per la ricetta della nuova arrivata sono l'aerodinamica di una coupé e la capienza di un Suv, mischiati in un nuovo concetto di Suv coupé.

In termini di dimensioni e prezzo (quello indicativo di lancio è di 60.000 euro) Polestar 4 si posiziona tra la Polestar 2 e la Polestar 3. "Con Polestar 4 - ha spiegato Thomas Ingenlath, Ceo di Polestar - abbiamo adottato un nuovo significativo approccio al design dei Suv coupé. Piuttosto che limitarci a lavorare sul modello di un Suv esistente, modificando la linea del tetto e quindi influendo su elementi come lo spazio nella parte posteriore e il comfort, abbiamo progettato Polestar 4 da zero con un nuovo concetto che celebra il comfort dei passeggeri posteriori e l'esperienza di guida".



Guarda le fotoPolestar 4

Design Polestar 4 vede la realizzazione di elementi mostrati per la prima volta dalla concept car Polestar Precept, tra la rimozione dei finestrini posteriori, per garantire una nuova esperienza immersiva ai passeggeri, così come nella separazione dei fari anteriori Dual Blade con la firma luminosa Polestar, integrata dal logo di Polestar con illuminazione di precisione millimetrica dal basso.

L'efficienza aerodinamica è incrementata dal frontale ribassato, dalle maniglie delle porte a scomparsa, dalla vetratura a filo con i finestrini privi di cornice, dalle lamelle aerodinamiche posteriori e dall'ottimizzazione del flusso d'aria intorno alla barra dei fari posteriori.

Realizzata sulla base dell'architettura premium Sustainable Experience Architecture (SEA) sviluppata da Geely Holding, Polestar 4 è un SUV coupé del segmento D con una carrozzeria ampia e un passo di 2.999 mm. La lunghezza complessiva è di 4,839 mm, la larghezza di 2,139 mm e l'altezza di 1,544 mm.

Il tetto di serie in vetro a tutta lunghezza è disponibile con funzionalità elettrocromica opzionale, che consente di cambiare modalità in opaca o trasparente a seconda delle esigenze. Grazie alla rimozione del finestrino posteriore, il tetto in vetro si estende oltre la testa dei passeggeri posteriori. Uno schermo secondario per i sistemi multimediali e il controllo del clima è montato tra i sedili anteriori per consentirne il controllo ai passeggeri posteriori.

"Con Polestar Precept - ha commentato Maximilian Missoni, head of design di Polestar - abbiamo presentato in anteprima una nuova straordinaria esperienza per i passeggeri, rimuovendo il lunotto e portando più indietro la testata posteriore, che svolge un ruolo fondamentale per la sicurezza. Ciò significa che ora i passeggeri nella parte posteriore possono vivere un'esperienza unica nel nostro Suv coupé".

Gli interni e i materiali sono stati progettati seguendo il tema della 'soft tech', traendo ispirazione dall'ambito della moda e dell'abbigliamento sportivo. Le scelte dei colori e dei materiali per Polestar 4 esplorano nuove opzioni, tra cui i nuovi colori esterni Storm ed Electron e un nuovo colore unico per gli interni, Mist.

Polestar 4 è anche l'auto di serie più veloce che il marchio abbia mai sviluppato ad oggi. Lo sprint da 0 a 100 km/h può essere compiuto in 3,8 secondi e la potenza massima è di 400 kW (544 CV). I motori sono di tipo sincrono a magneti permanenti.

Saranno disponibili sia la versione Dual motor che Single motor, anche queste ultime dotate di trazione posteriore.

La nuova Polestar sarà lanciata prima in Cina, con l'inizio della produzione previsto nel novembre 2023 a Hangzhou Bay. Per l'inizio del 2024, invece, è previsto il lancio su larga scala destinato agli altri mercati, compresa l'Europa.