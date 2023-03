Jeep Renegade e Compass sono anche Upland Cross

La gamma di Jeep Renegade e Compass si arricchisce della serie speciale Upland Cross. La versione punta ad unire l'aspetto da fuoristrada e le capacità off-road, con interni ben accessoriati e contenuti esclusivi. Su Jeep Compass è inoltre disponibile il nuovo allestimento High Altitude e-hybrid.

L'edizione speciale Renegade e Compass Upland Cross viene proposta nella versione 4xe Plug-In Hybrid da 240 CV. Jeep Compass High Altitude e-hybrid è dotata di motore ibrido e-Hybrid che offre 130 CV e 240 Nm di coppia massima, abbinati a un nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. La tecnologia Jeep e-Hybrid è in grado di fornire una propulsione completamente elettrica all'avvio, a basse velocità, in crociera e nelle manovre di parcheggio. Numerose funzioni EV consentono al veicolo di muoversi in modalità elettrica, come Silent Start, Energy Recovery, Boost & Load Point Shift ed Electric Drive.

"Jeep Renegade e Jeep Compass - ha dichiarato Eric Laforge, Responsible for Jeep Brand Enlarged Europe - sono due dei Suv Jeep che meglio esprimono i valori leggendari del marchio: libertà, avventura, passione e autenticità. Entrambe le versioni Upland Cross e High Altitude sono completamente equipaggiate per offrire un importante vantaggio ai clienti. Sono in grado di offrire la migliore esperienza di guida sia su strada, sia in off-road".

Basate sull'allestimento Limited, Jeep Renegade e Compass Upland Cross e Compass High Altitude sono dotate di fari fendinebbia angolari, fari full Led con abbaglianti automatici e barre sul tetto. All'interno dell'abitacolo, Renegade dispone di un display Tft da 7 pollici e Uconnect con touchscreen da 8,4 pollici, mentre la Compass Upland Cross e la Compass High Altitude sono dotate di un display Tft a colori da 10,25 pollici e di Uconnect con touchscreen da 10,1 pollici.

Le edizioni di Jeep Renegade e Compass Upland Cross e Compass High Altitude sono disponibili nei colori Alpine White, Black e Colorado Red, ai quali si aggiungono inoltre gli avventurosi colori Sting Gray e Shade Blue per un totale di cinque opzioni di colore esterno. Tutte le opzioni, tranne il nero pieno, possono essere abbinate a un tetto nero bicolore, per un look ancora più personalizzabile.