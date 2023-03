Dodge Challenger SRT Demon 170: potenza pura

La Dodge Challenger SRT Demon 170 è il settimo e ultimo modello in edizione speciale "Last Call" del marchio, e vanta numeri importanti, non a caso il brand la reclama come la muscle car più potente al mondo.

Infatti, il suo V8 6.2 supercharged sprigiona 1.025 CV, le consente di scattare da 0 a 96,5 km/h in 1,66 secondi, e di percorrere il quarto di miglio in 8,91 secondi.

Il prezzo base della Dodge Challenger SRT Demon 170, la cui produzione partirà in estate e sarà limitata a un massimo di 3.300 unità, di cui 3.000 per gli Stati Uniti e 300 per il Canada, è di 96.666 dollari.

Tra le novità sotto pelle troviamo un compressore da 3,0 litri con corpo farfallato da 105 mm ed una trasmissione completamente nuova con corona dentata da 240 mm, alloggiamento del differenziale più resistente del 53%, ed albero di trasmissione posteriore più robusto del 30%.

Gli pneumatici sono dei Mickey Thompson ET Street R nella misura di 315/50 R17 al posteriore e 245/55 R18 all'anteriore, offerti per la prima volta, su un'auto di serie.