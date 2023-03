Nuova super-sportiva Alfa Romeo, l'annuncio forse ad aprile

Ci sono poche certezze sul prossimo modello sportivo firmato Alfa Romeo che era stato anticipato con un teaser di pochi millisecondi sulla pagina Instagram del brand. No si sa ad esempio se si chiamerà 6C o 33, due nomi entrambi legati al grande passato della Casa del Biscione.

E nemmeno se la vettura verrà presentata come Concept car per 'raccontare' la grande capacità di Alfa di stupire con prodotti innovativi e proiettati verso il futuro, ma così 'collegati' al Dna sportivo del passato ed alla storia della marca da rappresentare un caso praticamente unico nel panorama mondiaLE.

Su questo modello ci sono però già alcune certezze: come annunciato dal stesso ceo di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, questo progetto potrebbe essere annunciato ufficialmente già nei prossimi giorni, probabilmente in aprile.

Come confermano diverse fonti, l'attesa per questa auto fra i collezionisti sarebbe così adrenlinica da aver fatto scatenare una corsa alle prenotazioni per gli esemplari - in serie limitata - che dovrebbero essere realizzati a partire dal 2025. Lo scenario è dunque quello di una super-car di cui non si sa nulla con certezza assoluta (Imparato era arrivato a ipotizzare una hypercar con prezzo attorno a 1 milione di euro) ma che è praticamente tutta prevenduta, nella certezza che un'Alfa dalle grandi prestazioni è sicuramente una grande Alfa.