Jeep: arriva la Wrangler Rubicon 20th Anniversary

Jeep al Chicago Auto Show 2023 celebra i 20 anni della Wrangler Rubicon con le edizioni 20th Anniversary, di Wrangler Rubicon 4xe e Wrangler Rubicon 392.

Ordinabili dal mese in corso negli USA, hanno un prezzo, rispettivamente, di 69.585 e 90.895 dollari, e la produzione nello stabilimento di Toledo, in Ohio, inizierà in questo trimestre. Per l'arrivo in concessionaria, invece, bisognerà attendere il secondo trimestre del 2023.

La Jeep Wrangler Rubicon 4xe 20th Anniversary, spinta dalla power unit ibrida plug in da 380 CV, presenta oltre alle decalcomanie specifiche, un'altezza da terra che arriva a 28,5 cm, pneumatici BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 da 33 pollici, un paraurti anteriore con verricello, e riesce a superare guadi di oltre 81 cm di profondità.

La Wrangler Rubicon 392 20th Anniversary nasconde sotto il cofano il V8 da oltre 476 CV, ed è equipaggiata con il pacchetto Xtreme Recon con ruote da 35 pollici, che le consentono di superare guadi di oltre 87 pollici, grazie ad un'altezza da terra di circa 29,5 cm.

Anche lei presenta il paraurti anteriore con il verricello, mentre per entrambe nella dotazione è compreso un kit per gli attrezzi da 83 pezzi.

Inoltre, 150 unità di queste Jeep speciali saranno disponibili con l'allestimento Rubicon 20th Anniversary Level II, che consente di avere pneumatici da 37 pollici per affrontare un off-road ancora più estremo.