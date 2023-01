La Mazda CX-5 2023 si elettrifica con il mild hybrid

La Mazda CX-5 2023 diventa più sostenibile con il sistema Mazda M Hybrid 24V.

Questa tecnologia, nelle vetture equipaggiate con i motori a benzina, utilizza l'energia recuperata nella fase di decelerazione per alimentare un ISG che agisce da motore elettrico, e fornisce assistenza al propulsore endotermico.

La batteria agli ioni di litio da 24 V, inoltre, con la sua posizione strategica, tra le ruote, contribuisce ad ottimizzare la distribuzione del peso e ad incrementare la sicurezza in caso di impatto, sottraendo il minimo spazio possibile agli interni.

Grazie all'apporto del sistema M Hybrid 24V, i propulsori a benzina 2.0 e 2.5, che erogano, rispettivamente, 165 CV e 194 CV, riducono il consumo tra il 5% e l'8%.

Rimangono in gamma le due unità 2.2 turbodiesel dalle potenze di 150 CV e 184 CV: la prima può essere scelta in associazione alla trazione anteriore o integrale, e con cambio manuale o automatico a sei marce; la seconda è offerta esclusivamente in abbinamento con la trazione integrale ed il cambio automatico.

La dotazione della CX-5 2023 si arricchisce di volante e sedili anteriori riscaldabili elettricamente, che diventano disponibili su tutte le versioni, della base di ricarica ad induzione per il telefono, e del display touch-screen compatibile con Apple Carplay e Android Auto, oltre che delle prese anteriori USB-C ad alta velocità.

Proposta in 10 colori di carrozzeria, tra cui il nuovo Rhodium White Premium, 4 nuovi allestimenti, e 2 serie speciali, la Maxzda CX-5 2023 è già ordinabile, con prezzi compresi tra i 36.700 euro ed i 50.050 euro.

La versione d'accesso, denominata Centre Line, propone una dotazione che annovera accessori quali i cerchi in lega da 19 pollici, i fari Full LED, i sensori di parcheggio, la videocamera, ed il sistema d'infotainment con navigatore e compatibilità con Apple CarPlay ed Android Auto in wireless.