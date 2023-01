Citroën C4 X tra design innovativo e comfort totale

Con la nuova Citroën ë-C4 X completamente elettrica, oltre che con la sorella C4 X, alla prova della strada tra città e montagne, con un assaggio di neve. Per conoscere la nuova arrivata di casa Citroën siamo volati a Madrid, per approfondire il lavoro fatto dalla casa francese per il nuovo modello e per testarlo in entrambe le versioni, ovvero quella completamente elettrica e quella con motorizzazione termica.

Obiettivo dichiarato da Citroën, questa volta, quello di convincere con un prodotto pensato per andare oltre le categorie: una due volumi dai prezzi accessibili che strizza l'occhio al mondo dei Suv di medie dimensioni e viceversa. Sulle orme dell'altrettanto nuova Citroën C5 X, il design di ë-C4 X e C4 X è pensato per sfidare le definizioni tradizionali di carrozzerie compatte. Il risultato è un design a cavallo delle categorie.

Oltre al design, la grande novità in casa Citroën riguarda l'interfaccia di infotainment di nuova generazione di Citroën, MyCitroën Drive Plus, della quale può beneficiare la C4 X in entrambe le sue incarnazioni. "Siamo entusiasti dell'opportunità offerta dai modelli ë-C4 X e C4 X - ha dichiarato Vincent Cobée, Ceo di Citroën - in quanto contribuiranno in modo significativo alla presenza del nostro marchio e agli obiettivi di espansione delle vendite in particolare per i mercati internazionali e in Europa".

Alla guida della ë-C4 X, con la quale siamo partiti dal centro di Madrid per poi fare rotta verso le strade scenografiche del parco nazionale del Manzanares, il comfort è garantito, sia sul fronte degli interni pensati all'insegna della comodità, sia sul fronte delle sensazioni di guida. E' silenziosa e fluida, grazie anche all'innovativo sistema di sospensioni Citroën e ai morbidi sedili Advanced Comfort.

Il design dei modelli a quattro porte Citroën ë-C4 X e C4 X ha permesso al team di progettazione di creare un portabagagli in versione extra large con 510 litri di spazio utilizzabile e con lo spazio bagagli isolato dalla cabina principale. Per questo particolare l'auto potrebbe per esempio risultare particolarmente interessante per i clienti business, dai conducenti professionisti alle flotte con autista. Sul fronte autonomia della versione elettrica, grazie ad un basso coefficiente di resistenza, l'efficienza aerodinamica è stata ottimizzata, grazie anche al design specifico della C4 X, in grado di percorrere una distanza 360 km con una ricarica (nel ciclo Wltp). Con quattro allestimenti differenti (Feel, Feel Pack, Shine e Shine Pack, il listino della nuova C4 X parte dai 25.300 euro della versione PureTech 100 e arriva fino ai 42.300 della versione elettrica in allestimento Shine Pack.