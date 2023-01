Tesla Model Y riceve le attenzioni di Novitec

Novitec continua ad estendere il suo interesse, in fatto di personalizzazioni, alla gamma Tesla. Infatti, dopo aver realizzato elementi per le Model 3, S, ed X; adesso, il noto tuner, si è dedicato alla Model Y. La carrozzeria del SUV elettrico viene impreziosita con componenti realizzati in fibra di carbonio e dotati di una finitura che ne esalta la brillantezza.

Infatti, non c’è necessità di trattarli una volta montati, ma, volendo, è possibile dipingerli nella stessa livrea dell’auto o con un colore a contrasto. Nel frontale spicca lo spoiler inferiore a labbro, che riduce il sollevamento dell'asse anteriore alle alte velocità, e migliora anche la stabilità direzionale.

Nella zona posteriore, invece, troviamo uno spoiler per il portellone ed un diffusore, elementi che migliorano anche la silhouette anche nella vista laterale. Non possono mancare i cerchi dei cerchi specifici, realizzati da Vossen, dalla misura di 22 pollici, che ottimizzano anche la ventilazione dell’impianto frenante.

Sono disponibili in 72 colori diversi, e montano pneumatici dalla misura 255/30 ZR 22 sull'asse anteriore, e di 285/30 ZR 22 su quello posteriore. Inoltre, per i modelli a trazione integrale è disponibile l'assetto sportivo regolabile in altezza, che consente di abbassare il veicolo fino a 40 millimetri. L’abitacolo è completamente personalizzabile in base ai gusti ed alle necessità della clientela, con materiali che spaziano dalla pelle all’Alcantara.