Dacia Spring Extreme punta su stile e nuovo motore

Un nuovo allestimento per la piccola di casa Dacia che ha scelto il Salone dell'Auto di Bruxelles per presentare la nuova arrivata Spring Extreme. La versione rappresenta il top di gamma di Sping, rivista per l'occasione in chiave outdoor. Questo livello di allestimento completerà la gamma dei quattro modelli della marca, che oltre a Spring comprende Sandero, Duster e Jogger.

Sul fronte dello stile, Spring Extreme si arricchisce di un nuovo colore, il blu ardesia, così come di una serie di caratteristiche esclusive a livello di design: gli lementi verniciati in tonalità in color rame su barre da tetto, calotte dei retrovisori, logo sulle ruote, logo Dacia sul portellone del bagagliaio e sotto i gruppi ottici.

Stripping con motivo topografico su porte anteriori, con un riferimento allo snorkel, ovvero l'elemento distintivo di Duster, situato tra le porte e i parafanghi anteriori. Si aggiunge anche la protezione dei battitacco con motivo topografico.

Nuovi dettagli sono previsti anche per l'abitacolo, dai battitacco anteriori con motivo topografico al tappetino di gomma all'anteriore, anch'esso con motivo topografico. Elementi verniciati in color rame sono presenti sui pannelli delle porte anteriori, il profilo delle bocchette dell'aria e sul bordo del sistema di navigazione. I sedili sono decorati con impunture in color rame e l'emblema Dacia Link è ricamato in rilievo sui sedili anteriori.

L'allestimento Extreme di Spring sostituisce l'allestimento Expression, che finora è stato scelto da oltre 8 clienti privati su 10. Con il lancio dell'allestimento Extreme di Spring, Dacia inaugura anche l'inedito motore Electric 65 (65cv/48kW).

Disponibile esclusivamente con Spring Extreme, questa nuova motorizzazione, abbinata a un riduttore che moltiplica la coppia trasmessa alle ruote, consente più accelerazioni. Con il nuovo motore Electric 65, Spring Extreme dispone di un'autonomia di 220 km in ciclo Wltp Combinato (e 305 km in ciclo Wltp City).

Spring Extreme è disponibile all'ordine in Italia al prezzo di 23.200 euro, ecobonus escluso. L'apertura degli ordini in Italia avverrà mercoledì 18 gennaio, con le prime consegne previste prima dell'estate.