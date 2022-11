Aehra produrrà anche una berlina elettrica

La start-up italoamericana Aehra, in base a quanto è stato riportato da Autocar.co.uk, sarebbe pronta a realizzare anche una berlina. La vettura arriverà dopo il SUV che il pubblico potrà vedere al Milano Monza Motor Show dal 16 al 18 giugno 2023.

Dalle dichiarazioni rilasciate dal capo del Design Filippo Perini, in passato alla guida del team di designer Lamborghini, si deduce che avrà caratteristiche sportive grazie a sbalzi ridotti e linee taglienti. In pratica, sarà più vicina ad una supercar rispetto alle berline convenzionali.

Per questo motivo sarà una rivale papabile per la Porsche Taycan, anche in virtù di un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 160.000 euro. Qualora ricevesse lo stesso cuore del SUV Aehra, avrebbe a disposizione una potenza di oltre 800 CV che potrebbe metterla in competizione diretta con la Taycan Turbo S accreditata di una potenza massima di 761 CV.

Si attendono conferme sull'utilizzo di superfici aerodinamiche mobili sia all'anteriore che al posteriore anche sulla berlina, visto che saranno appannaggio del SUV.

Nonostante l'indole sportiva, autocar.co.uk la identifica anche come una potenziale concorrente della Mercedes EQS, l'ammiraglia ad impatto zero della Stella a Tre Punte.