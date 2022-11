777 Hypercar, prestazioni record ispirate all'endurance

Una monoposto dalle alte prestazioni segna la nascita di 777 Motors. Si chiama infatti 777 hypercar il modello che sarà prodotto in edizione limitata in sette esemplari e con il quale entra in scena la nuova casa automobilistica fondata dall'imprenditore e collezionista Andrea Levy.



Presentata ufficialmente all'Autodromo Nazionale Monza, la 777 hypercar è il risultato della collaborazione tra Dallara, Gibson e lo 'stile' di Umberto Palermo Design. Numeri e prestazioni della nuova arrivata sono da vera supercar, grazie a una monoscocca in carbonio omologata FIA, un'aereodinamica sviluppata da Dallara che genera un downforce di 2.100 Kg alla velocità di 370 Km/h, un peso limitato di soli 900 Kg e un'accelerazione laterale da 3,5 a 4 g, che tiene la vettura incollata all'asfalto.

Il motore, poi, è un V8 aspirato da 4.500 cc di cilindrata, per una potenza di 730 cv a 9.000 giri. Il tutto, alimentato da carburanti sintetici. La hypercar per offrire a una clientela privata un'auto a elevatissime prestazioni per uso esclusivo in pista, ispirata ai modelli endurance ma sviluppata senza dover sottostare ad alcun tipo di regolamento tecnico. Da qui, il tempo sul giro stimato per la 777 hypercar, in casa, all'Autodromo Nazionale Monza, è di 1 minuto e 33 secondi.

"Da oltre due anni stiamo lavorando con i nostri partner alla realizzazione di una hypercar libera dai vincoli cui devono sottostare i grandi produttori o dai regolamenti restrittivi del Motorsport - ha dichiarato Andrea Levy - e ritengo che, per il prossimo decennio, la migliore performance raggiungibile per una hypercar, unita al massimo piacere di guida, si possa ottenere con l'utilizzo di una motorizzazione termica, senza alcuna componente ibrida".

777 Hypercar



I sette esemplari prodotti della 777 hypercar saranno venduti a 7 milioni di euro ciascuno e saranno sempre custoditi dal costruttore in quella che è la casa della 777 Motors, ovvero il circuito di Monza. Proprio su questo circuito i sette proprietari potranno scendere in pista ogni volta che lo vorranno e partecipare agli eventi organizzati su misura per loro nel corso dell'anno.

La consegna delle sette vetture 777 hypercar inizierà nel 2025 ma sarà anticipata dall'invio, all'abitazione di ogni proprietario, di due equipaggiamenti dedicati alla fase di preparazione atletica che consentirà di guidare una monoposto dalle prestazioni 'esagerate'.