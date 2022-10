Lotus svela dettagli dell'inedito hyper-suv elettrico Eletre

Con un evento virtuale 'minimal' denominato Lotus Eletre: Unleash the Future, ben diverso dallo spettacolare lancio dello scorso marzo nella sede della BBC, Lotus ha presentato oggi la versione definitiva del nuovo hyper-suv elettrico Eletre, che verrà proposto con possibilità di scegliere tra due propulsori - 450 kW (603 Cv) o 675 kW (905 Cv) - e in tre allestimenti (Eletre, Eletre S ed Eletre R) ad un prezzo che per il mercato italiano parte da 98.490 euro.

Con questo importante debutto Lotus, che fa parte del Gruppo cinese Geely - continua la sua trasformazione da costruttore di auto sportive localizzata nel Regno Unito a azienda e marchio globale di auto ad alte prestazioni.

Eletre porta sui mercati mondiali i principi fondamentali e il Dna Lotus che conta su quasi 75 anni di progettazione e ingegneria applicata alle auto sportive, ed è frutto della collaborazione fra tre team Lotus altamente esperti nel Regno Unito, in Germania e in Cina. Condivide l'anima dell'ultima vettura sportiva Lotus - l'Emira - e le prestazioni aerodinamiche rivoluzionarie dell'ipercar Evija completamente elettrica e le reinterpreta come un hyper-suv.

"La conferma dei prezzi e delle specifiche di Lotus Eletre - ha commentato Niels de Gruijter, direttore esecutivo di Lotus Cars Europe - è un momento chiave nella trasformazione di Lotus attraverso la nostra strategia Vision80. I clienti sono entusiasti dell'arrivo di questa vettura. E in effetti, Eletre ha già vinto premi come quello per il nuovo modello "più emozionante da vedere" del 2023. Le consegne ai clienti inizieranno durante l'estate 2023. Già migliaia di clienti in tutto il mondo hanno depositato acconti per prenotare il loro Eletre".

Eletre ed Eletre S montano il propulsore da 450 kW (603 Cv) con un'autonomia massima WLTP di 600 km. La Eletre R è dotata del sistema di punta da 675 kW (905 Cv) e un'autonomia massima WLTP di 490 km. I valori di coppia sono rispettivamente di 710 e 985 Nm, e offrono uno scatto da 0 a 100 km/h rispettivamente in 4,5 o 2,95 secondi. Il caricabatterie CA di bordo standard da 22 kW rende facilmente possibile una ricarica completa durante la notte. La batteria da 112 kW/h per entrambe le versioni ha un tempo di ricarica (10%-80%) di soli 20 minuti utilizzando un sistema rapido ad alta potenza.