Peugeot 408, First Edition in Italia è già sold out

A meno di due settimane dall'apertura dell'ordinabilità, la nuova 408 First Edition e tutti i 50 esemplari destinati all'Italia sono stati venduti ad altrettanti clienti che la riceveranno ad inizio 2023. La serie speciale, a tiratura limitata, offre una ricca dotazione di serie ed anche un Electric Pack che permette di sfruttare le potenzialità della motorizzazione plug-in Hybrid da 225 CV di cui è dotata.

Tutte di colore Blu Obsession, i 50 esemplari destinati al nostro paese vantano calandra frontale in tinta carrozzeria, cerchi in lega da 20'', proiettori anteriori Full LED Matrix, sedili certificati AGR con regolazioni elettriche (riscaldati e con sistema massaggio), volante riscaldabile, Peugeot i-Cockpit 3D e infotainment i-Connect Advanced con gestione vocale. di serie anche Drive Assist Plus, portellone posteriore Hands Free e caricabatterie di bordo (OBC) da 7,4Kw che si abbina all'Electric Pack (a scelta tra versione Home e Street) per ricaricare con facilità a casa o fuori.

Grande attenzione, nell'abitacolo, è posta sulla connettività che integra le più recenti tecnologie. La nuova Peugeot 408 sarà presentata al pubblico al Salone dell'auto di Parigi il prossimo 17 ottobre.