Caterham Cars Super Seven 600 e 2000 ritorno alle tradizioni

Bentornata Super Seven, un modello iconico che è nato nel 1973 quando i diritti per costruire la mitica Lotus Seven del 1957 vennero ceduti dell'azienda di Colin Chapman, alla Caterham Cars. Ora, all'avvicinarsi del 50mo compleanno di questa sportiva nuda e cruda il costruttore che, non a caso, ha sede a Caterham nel Surrey lancia (o meglio ri-lancia) le Super Seven 600 e Super Seven 2000 che si ispirano ai modelli degli Anni '70 e '80 ma con molte innovazioni tecniche che ne esaltano efficienza, funzionalità e sicurezza senza alterarne il fascino e l'esclusività.



Le nuove Super Seven propongono dunque numerosi dettagli classici della vecchia generazione Seven - come i parafanghi ad ala e le finiture cromate - con tocchi 100% retrò (quadranti Smiths per la strumentazione e colori storici) ma con tante novità sotto al cofano. La Super Seven 600 utilizza infatti un motore turbo Suzuki da 660 cc che produce 84 Cv e accelera - visto il peso contenuto - da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi (come il modello Seven 170 on cui condivide il design del telaio).

Super Seven 2000 è dotata invece di un motore Duratec 2.0 che genera 180 Cv e fa scattare da 0 a 100 in 4,8 secondi. In aggiunta allo schema de Dion della maggior parte dei modelli Caterham la Super Seven 2000 può essere acquistata anche nella variante con telaio rivisto, con differenziale a slittamento limitato e un pacchetto di sospensioni sportive, barra antirollio e freni potenziati.

Entrambi i modelli sono disponibili in kit nel Regno Unito ma a causa delle leggi internazionali saranno esportate solo in versione 'montata in fabbrica' negli Stati Uniti e in altri mercati. Di serie sono inclusi anche gli pneumatici Avon ZT7, finiture cromate su griglia, parabrezza e tappo del serbatoio, un volante Moto-Lita in pelle nera, pannello posteriore in moquette, scarico lucidato e luci posteriori a Led. I prezzi per la Super Seven 600 in forma di kit partono da 29.990 sterline e da 39.990 per la Super Seven 2000 sempre in forma di kit. Dopo un pre-lancio al Goodwood Revival, le nuove Super Seven 600 e Super Seven 2000 saranno in mostra sabato 1 ottobre 2022 al Caterham Seven Beaulieu Rally inaugurale.