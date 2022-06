BMW M3 Touring, la prima Serie 3 familiare con la "M"

Superfici pulite, linee forti e carattere deciso per la BMW M3 Touring. La prima Serie 3 familiare della casa di Monaco a fregiarsi della "M", la lettera dedicata per contraddistinguere le vetture più performanti. L'ultima arrivata della gamma, dopo la berlina, la coupè e la cabrio, sarà disponibile esclusivamente come BMW M3 Competition Touring con il sistema di trazione integrale M xDrive.

Elegante ed inconfondibile, si fa riconoscere per la griglia a doppio rene senza cornice, le grandi prese d'aria laterali, passaruota scolpiti e minigonne laterali estese. Naturalmente, non potevano mancare le caratteristiche branchie M e quei 4 terminali di scarico, dalla sinfonia unica, integrati ai due lati della grembialatura posteriore.

Qualunque sia il colore scelto per la carrozzeria, il tetto della M3 Competition Touring sarà rifinito (di serie) in nero lucido. Rifiniture sportive e tanta tecnologia nell'abitacolo con Curved Display di serie: il gruppo di schermi completamente digitali è composto da uno schermo informativo da 12",3 e uno di controllo da 14",9. Sedili M Sport regolabili elettricamente di serie, optional gli M Carbon per guidatore e passeggero anteriore. La seconda fila di sedute è suddiviso in 40 : 20 : 40, abbattendole, è possibile ampliare la capacità di carico portandola da 500 fino ad un massimo di 1.510 litri.

Quando ci si mette alla guida, agendo sul pulsante setup con programma specifico M, si accedere direttamente alle opzioni di impostazione motore, telaio, sterzo, impianto frenante e M xDrive. Oltre ai programmi M Traction Control e M Drive Professional, di serie, si può contare sull'M Drift Analyser e l'M Laptimer. Il divertimento in pista è garantito. Per adattarsi ad ogni esigenza di guida c'è la possibilità di scegliere tra i programmi: road, sport e track. Il motore a 6 cilindri con tecnologia M TwinPower Turbo da 510 Cv e coppia massima di 650 Nm, abbinato al cambio M Steptronic a otto rapporti con Drivelogic, consente prestazioni eccezionali: 0/100 km/h 3",6 e lo sprint 0/200 km/h sotto i 13".

Se il proprietario non si dovesse accontentare delle performance di serie, con l'opzione M Driver's Package la velocità massima, limitata elettronicamente, viene portata da 250 km/h a 280 km/h.

Consumi 10,4 - 10,1 l/100 km nel combinato. Emissioni di CO2: 235 - 229 g/km nel ciclo combinato WLTP.