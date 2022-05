Mercedes Classe T, bello vivere mobilità premium entry level

Ci sono tante ragioni per apprezzare la nuova monovolume premium Classe T che Mercedes ha espressamente dedicato alle famiglie numerose e a chi - da solo o in compagnia di amici - è amante del tempo libero e degli sport all'aria aperta, che solitamente richiedono il trasporto di attrezzature ingombranti.



La prima è che Classe T con un listino che parte da 26.450 euro (MSS esclusa) per la versione Entry 160 Executive, diventa una porta di accesso al mondo della Stella a Tre Punte facilmente superabile, dato che poi offre in tutte le varianti più complete un giusto connubio tra ricchezza di equipaggiamento e competitività.

La seconda è che, già dopo pochi minuti trascorsi al volante di questa monovolume premium da 4,498 metri di lunghezza ci si accorge che con l'operazione Classe T il pubblico - che secondo le attese degli esperi sarà molto più trasversale e variegato rispetto alle indicazioni del marketing - ho ora a disposizione una vera Mercedes adatta ad ogni occasione e da guidare e utilizzare senza timori nei confronti di un marchio leader in ambito 'lusso'. ClasseT è una sorta di giacca blu di ottimo taglio, destrutturata e con riconoscibili finiture di alto livello, che può essere indossata sui jeans (compresi quelli stracciati), ma anche su chinos e perfino su pantaloni grigi sartoriali, aggiungendo sempre un tocco di eleganza e personalità alla combinazione.

"Con Nuova Classe T la nostra gamma di prodotti si arricchisce di un autentico modello compatto premium, che è in grado come nessun altro di combinare spazio e funzionalità a stile e confort - afferma Mathias Geisen, responsabile Mercedes‑Benz Vans - Classe T è perfetta per tutti coloro che hanno bisogno di più spazio, dalle famiglie dinamiche, agli sportivi amanti del tempo libero. Con questo modello portiamo avanti con coerenza la nostra strategia di crescita nei segmenti premium".

Infine, è forse l'argomento che gioca maggiormente a favore di Classe T, con una versione come la 180d Sport offerta ad un prezzo di listino di 30.580 euro, si ritrova il gusto pieno della guida di una versione turbodiesel che, per gli amanti della tecnologia e dei buoni vini, è come poter assaporare un buon Barolo dopo che qualcuno ha proposto - in assenza di diete e prescrizioni mediche - come alternativa ad un centrifugato di sedano e carota.

Questa 'prelibatezza' può contare su due motori a gasolio da 95 e 106 Cv - offerti sulle versioni T 160d e T 180d - che erogano rispettivamente 260 e 270 Nm di coppia. L'unità più generosa offre anche l'opportunità grazie alla funzione Overpower/Overtorque (utile quando serve un'accelerazione ancora maggiore, ad esempio durante i sorpassi a pieno carico) di ottenere temporaneamente un aumento della potenza fino a 120 Cv e un aumento della coppia a 295 Nm.

Nella gamma della Classe T - che sarà nelle concessionarie a luglio - sono poi inserite due motorizzazioni a benzina 1.3 turbo da 102 Cv (T 160) e da 131 Cv (T 180) che mettono a disposizione rispettivamente 200 e 240 Nm di coppia. La migliore qualità di guida, in sintonia con la necessità sulla viabilità tedesca nella zona a sud di Monaco, di mantenere costantemente nei limiti l'andatura (sfruttando il cruise control dinamico) si ottiene con il cambio a doppia frizione a sette rapporti DCT che - con complicità dei comandi sul volante multifunzione in perfetto stile Mercedes e dell'infotainment MBUX - da esattamente la concreta sensazione di guidare un'auto della Stella a Tre Punte di fascia superiore. Per chi non vuole la versione DCT sono comunque a disposizione le varianti con cambio manuale a 6 marce.

Nell'elencare le ragioni per scegliere questa nuova monovolume premium, come non indicare infine l'enorme spazio a disposizione per il carico. Come abbiamo avuto modo di valutare in una location dedicata alle attività outdoor, il bagagliaio spazia da 520 litri con i sedili posteriori in posizione - cosa che permette ad esempio di fissare i regolamentari trasportino per i cani anche di taglia grande -fino ad una capienza di 2.390 litri, valore record per un modello di queste dimensioni. E per il piacere degli hobbisti, degli sportivi e in genere di coloro che vogliono sfruttare Classe T per queste peculiarità, la soglia di carico posizionata a soli 56 centimetri da terra è un grande aiuto per stivare senza sforzo oggetti anche pesanti.