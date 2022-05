Bmw iX1, completati test invernali al Circolo Polare Artico

Un altro modello completamente elettrico del Gruppo Bmw Group, ll suv compatto iX1, ha raggiunto la fase finale del processo di sviluppo. Sono infatti stati completati con successo i test dinamica in condizioni invernali 'estreme' nel centro prove del gruppo ad Arjeplog, nel nord della Svezia.



Il nuovo modello iX1 si è unito alle alle varianti ibride plug-in e con propulsione convenzionale ICE sulle strade innevate e piste di ghiaccio appositamente preparate nelle vicinanze del Circolo Polare Artico ed ha superando i test applicativi integrati che hanno messo sotto stress la trasmissione e il telaio oltre che i motori elettrici, la trazione integrale elettrica, la batteria ad alto voltaggio, l'elettronica di potenza e li sistemi di ricarica.

Anche iX1 utilizza la tecnologia Bmw eDrive di quinta generazione con lo stato dell'arte nelle celle della batteria e nella gestione del calore, quest'ultima controllata con l'intelligenza artificiale per consentire tempi di ricarica brevi e una lunga autonomia, anche con temperature sotto lo zero. Bmw iX1, grazie ai due motori elettrici la cui erogazione di potenza è coordinata con assoluta precisione per ottimizzare trazione e prestazioni dinamiche, è perfettamente equipaggiata per garantire un guida sicura su qualsiasi terreno e con qualsiasi clima.

Il nuovo iX1 è il terzo sav del marchio a proporre un sistema di trazione integrale puramente elettrico e verrà aggiunto alla gamma di modelli subito dopo il lancio del nuovo Bmw X1, previsto per l'autunno 2022.

Il modello completamente elettrico è basato su un'architettura flessibile e sarà prodotto sulla stessa catena di montaggio delle varianti ibride plug-in e con motore a combustione interna.