E-Transit Custom All-Electric, cresce la famiglia Ford Pro

Un nuovo passo verso la mobilità 100% elettrica dei veicoli commerciali firmati Ford. Sul fronte Ford Pro, sono infatti stati svelati i primi dettagli relativi al nuovo arrivato E-Transit Custom All-Electric, ovvero il primo dei quattro veicoli commerciali completamente elettrici che Ford Pro introdurrà entro il 2024. l'E-Transit Custom rappresenta anche il secondo veicolo commerciale completamente elettrico della casa dell'Ovale Blu e che segue l'E-Transit, la cui produzione è stata avviata lo scorso mese di marzo.

Progettato da zero, per integrarsi nell'ecosistema di soluzioni offerte da Ford Pro per migliorare la produttività dei clienti, il successore All-Electric del furgone best-seller in Europa, sarà supportato dalla gamma completa di servizi Ford Pro, dal software fino alla ricarica, passando dall'assistenza fino alle soluzioni di finanziamento, il tutto attraverso la rete di sitemi raggruppati sotto la targa di Ford Pro.

E-Transit Custom All-Electric rappresenterà anche un componente chiave nel percorso della casa per raggiungere, entro il 2035, le emissioni zero per tutti i veicoli del marchio venduti in Europa e la carbon neutrality in tutti gli impianti europei, tanto nella logistica quanto nella fornitura. Tra i punti chiave del nuovo arrivato in casa Ford, L'architettura 100% elettrica che garantisce un'autonomia di guida fino a 380 km, la ricarica rapida in corrente continua e la massima capacità di traino, caratteristiche alle quali si aggiunge un design pensato per essere ancora più dinamico.

"Questo è un momento di svolta per i clienti dei veicoli commerciali in Europa - ha commentato Hans Schep, General Manager Ford Pro Europe - e rappresenta un altro, significativo passo concreto che sottolinea le ambizioni del brand Ford Pro.

Supportato dalla piattaforma unica di servizi Ford Pro con l'obiettivo di aumentare la produttività, il van più venduto in Europa è appena diventato 100% elettrico e ciò contribuirà a garantire alle flotte aziendali europee benefici in termini operativi".

L'E-Transit Custom All-Electric entrerà in produzione nella seconda metà del 2023 e tutte le sue varianti saranno costruite da Ford Otosan, la joint venture di Ford in Turchia, nel sito di Kocaeli, sede produttiva europea del Transit.