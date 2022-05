Toyota Proace City, con model year 2023 arriva l'elettrico

Nato dalla partnership con Stellantis, il veicolo commerciale compatto Proace City entra a far parte in una rinnovata edizione 2023 della gamma Toyota dedicata al mondo del lavoro e dei 'multispazio' a fianco del furgone di medie dimensioni Proace e del pick-up Hilux.



Significativo il debutto delle due versioni 100% elettriche Proace City Electric (van per trasporto merci) e Proace City Verso Electric (multispazio) con capacità di carico identiche rispetto ai modelli convenzionali con motore ICE. Entrambe utilizzano un propulsore elettrico da 100 kW (136 Cv) aumentato da una batteria agli ioni di litio da 50 kWh, per un'autonomia compresa tra 260 e 280 km (WLTP).

Con questi inserimenti la gamma offre ai clienti una scelta di modelli che si adatta ad ogni tipo di esigenza. Sono previste due varianti di carrozzeria - Van e Verso, quest'ultimo da cinque a sette posti - nelle versioni Medium (4,4 m) e Long (4,75 m). In particolare Proace City Electric offre un volume di carico fino a 4,4 metri cubi con carico utile fino a 700 kg e 750 kg di capacità di traino.

Alimentato da un motore da 100 kW e una batteria da 50 kWh.

Compatibile con colonnine fino a 100 kW, Proace City Electric può ottenere l'80% della carica in 30 minuti.

Due gli allestimenti per la versione Van (listino da 29.600 euro): quella d'ingresso denominata Active e quello Comfort, mentre la gamma Verso (da 39.850 euro) viene proposta negli allestimenti Lounge, Executive e Luxury. Il programma Toyota Relax garantisce Proace City Electric per 10 anni o 250.000 km mentre la batteria viene invece garantita per 8 anni o 160.000 km al 70% della capacità.

Prevista una promozione di lancio prevede con sconto da 5.900 a 6.400 euro per il modello Van e da 5.150 a 6.450 euro per Verso. .