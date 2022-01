Sony Vision-S 02 Concept, futuro sempre più a quattro ruote

Per presentare il nuovo progetto Vision-S 02 Concept, Sony ha scelto il Consumer Electronics Show 2022 di Las Vegas. Il crossover elettrico, che fa pensare ad un sempre più concreto impegno futuro di Sony nel campo automotive, altro non è che la continuazione del progetto di berlina elettrica Vision-S, già presentato in occasione del CES, sempre a Las Vegas, due anni fa.



Se i test portati avanti per il precedente prototipo Vision-S hanno raggiunto nei mesi scorsi alcuni importanti risultati, il gigante dell'elettronica è stato fino ad ora piuttosto cauto nel dichiarare le proprie intenzioni future in campo automobilistico, almeno fino a qualche giorno fa, quando Sony ha annunciato l'intenzione di creare la nuova divisione Sony Mobility. L'obiettivo dichiarato della divisione è quello di utilizzare l'esperienza già maturata da Sony nei campi dell'intelligenza artificiale e della robotica, per esplorarne il reale potenziale nell'ingresso nel mercato dei veicoli elettrici.

Il nuovo prototipo Vision-S 02 è stato presentato come un crossover di medie dimensioni, simile alla Tesla Model X. I posti previsti sono sette, divisi in tre file, mentre la connettività cloud e la compatibilità 5G sono le medesime già previste dalla Vision-S. La connettività renderebbe possibile gli aggiornamenti wireless, ma anche il funzionamento remoto del veicolo, punto importante per Sony in vista di una possibile era di guida autonoma.