Aston Martin V12 Vantage, ecco il rombo dell'edizione finale

"Ne hai sentito parlare. La sentirai sicuramente arrivare. V12 Vantage. Non è solo un'edizione limitata, è un'edizione finale. Ritorna nel 2022". E un video di pochi secondi (https://www.youtube.com/watch?v=DqXEOoPsjtw) che ne anticipa solo il sound del motore.

Così Aston Martin ha lanciato il teaser della nuova V12 Vantage, o meglio della futura ultima generazione, che debutterà il prossimo anno. Uscita come versione con motore 12 cilindri dai listini della Casa di Gaydon nel 2018, questo ritorno dovrebbe far rientrare nella gamma Vantage - ora solo venduta con motore V8 - il propulsore 'top', il 5,2 litri V12 da 690 Cv che è proposto nella sola V12 Speedster.

Aston Martin sta definendo questo modello con la messa a punto finale compreso il raggiungimento delle emissioni Euro 7, ma come dimostrano alcune immagini pubblicate dal magazine Autocar, è certo che a questa novità tecnica si accompagneranno ad un restyling esterno e ad altre modifiche (come il cofano più bombato) legate all'adozione del V12.

Dopo questa ultima serie 'finale' della Vantage, attorno al 2025-26, Aston Martin lancerà una inedita gamma di sportive, una 100% elettrica e una V8 ibrida plug-in con sistema elettrificato fornito da AMG e analogo a quello delle C63.