Volkswagen Polo GTI, la piccola sportiva completa la gamma

Con l'arrivo della variante GTI, si completa la gamma italiana della Nuova Polo. Alle novità nel design, nella dotazione e nelle tecnologie che hanno interessato la cinque porte Volkswagen di segmento B, la Nuova Polo GTI aggiunge anche novità tecniche. Il motore 2.0 TSI è stato infatti rivisto e ora eroga 207 CV di potenza massima ed è accoppiato di serie a un cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti. La variante ad alte prestazioni che sfoggia la celebre sigla GTI rappresenta il vertice della gamma della Nuova Polo in termini di potenza, tecnologia e sportività. Nuova Polo GTI, per la prima volta nella sua storia consente anche la guida parzialmente automatizzata di livello 2 grazie alla presenza di serie del Travel Assist.



Il design della sportiva di segmento B è segnato dai riconoscibili elementi tipici GTI, come le linee rosse sulla calandra e la struttura a nido d'ape della presa d'aria all'esterno, i sedili sportivi con la caratteristica fantasia a quadretti Clark sulle fasce centrali nell'abitacolo. I sistemi di assistenza di ultima generazione introdotti in occasione dell'aggiornamento della gamma Polo, garantiscono poi ancora più comfort e sicurezza per i passeggeri. Di serie è il Digital Cockpit Pro con display da 10,25 pollici e il sistema di infotainment Ready2Discover con schermo touch da 8 pollici, inclusi App-Connect Wireless, Online Control Unit (eSIM) e Functions on-Demand. A richiesta sono disponibili anche sistemi d'infotainment e di navigazione con touchscreen da 9,2 pollici.

Di serie, tra gli altri equipaggiamenti, anche i nuovi fari a LED Matrix IQ.LIGHT e un elemento trasversale illuminato nella calandra, che integra in modo caratteristico le luci diurne e che rimandano dal punto di vista stilistico ai modelli elettrici ID. di Volkswagen, oltre che alla nuova generazione di modelli come Golf e Tiguan che presentano anch'essi questa caratteristica fascia luminosa a LED.

La novità più appariscente sul posteriore della Nuova Polo GTI è rappresentata dai gruppi ottici posteriori a LED. Come si addice a un'autentica GTI Volkswagen, anche la Nuova Polo GTI viene dotata di serie di un assetto sportivo appositamente messo a punto che abbassa la carrozzeria di 15 millimetri e garantisce dinamismo di marcia, sicurezza e comfort. In Italia, la Nuova Polo GTI è proposta al prezzo di listino di 29500 euro e il suo arrivo nelle Concessionarie Volkswagen è previsto a fine 2021.