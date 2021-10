Volvo C40 Recharge, partita la produzione dell'elettrica

E' iniziata nei giorni scorsi la produzione della nuova Volvo C40 Recharge. Il modello, in produzione presso lo stabilimento Volvo Cars di Ghent, in Belgio, è il secondo completamente elettrico della casa svedese, oltre ad essere la più recente di una serie di nuove vetture elettriche al 100% che saranno presentate nei prossimi anni.

Entro il 2030, Volvo Cars mira infatti a vendere solo auto a trazione elettrica, così come punta a diventare neutrale dal punto di vista climatico entro il 2040. Lo stabilimento di Ghent, uno dei più grandi della Casa svedese, funge da apripista nel percorso di Volvo Cars verso la completa elettrificazione.

Qui viene prodotta anche la XC40 Recharge, la versione a trazione solo elettrica del premiato SUV compatto della Casa.

"La C40 Recharge è un'auto che rappresenta il nostro futuro - ha dichiarato Javier Varela, Senior Vice President per le attività industriali e la qualità di Volvo Cars - e le nostre attività produttive e la stretta collaborazione con i fornitori sono fondamentali per la realizzazione delle nostre ambizioni future in termini di elettrificazione e di neutralità climatica.

Il nostro stabilimento di Ghent è pronto per affrontare un futuro completamente elettrico e svolgerà un ruolo importante all'interno della nostra rete industriale globale nei prossimi anni".

La C40 Recharge è ordinabile online su volvocars.com in mercati selezionati in tutto il mondo. I clienti possono effettuare l'ordine comodamente da casa oppure insieme al concessionario di fiducia, attraverso il canale online.La nuova C40 Recharge, verrà fornita ai clienti completa di un' offerta di assistenza che include elementi quali manutenzione, garanzia, assistenza stradale, oltre all'assicurazione e alle opzioni di ricarica domestica, dove disponibili. Il sistema di propulsione è composto da due motori elettrici, uno sull'asse anteriore e uno su quello posteriore, alimentati da una batteria da 78 kWh che può essere ricaricata dal 10% all'80% della capacità in meno di 40 minuti. L'autonomia di percorrenza prevista è di circa 420 km.