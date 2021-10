Renault Twingo Urban Night, una 'speciale' per la città

Si chiama Urban Night la nuova edizione limitata di Renault Twingo. La casa francese ha infatti svelato una nuova versione, destinata alla produzione in numero limitato, della sua city car per eccellenza. Con un look che la distingue dalle 'sorelle', la versione Urban Night è disponibile sia su Twingo E-TECH Electric che sui modelli a motore a combustione. Quattro sono invece i colori disponibili, ovvero Cristal White, Quartz White, Moon Grey e Diamond Black.



Renault Design ha realizzato due versioni per i dettagli esterni della vettura, una 'leggera' che prevede le strisce caratteristiche dell'edizione speciale in quantità limitata, oltre ad un 'pacchetto premium' che prevede i dettagli in aggiunta anche sul tetto e sulle portiere posteriori. In entrambe le versioni lo strisce sono disponibili in versione trasparente oppure scura, in abbinamento o in contrasto con il colore della carrozzeria. Ogni Twingo Urban Night è poi dotata di altri dettagli specifici, come i cerchi in lega da 16'' di colore lucido scuro il 'marchio' Urban Night', sui gusci degli specchi e all'interno dell'abitacolo.

Sempre all'interno, i sedili sono disponibili in un rivestimento nero con accenti bianchi sul bordo, con l'aggiunta di una banda bianca dedicata con il simbolo 'Urban Night X' sul centro degli schienali anteriori. Sul fronte tecnologico, Twingo Urban Night include il sistema di navigazione con i servizi connessi, il caricabatterie a induzione per smartphone e la telecamera retrovisore con sensori ad ultrasuoni.