Piech GT, versione definitiva coupé EV da 500 km autonomia

Sono iniziati i collaudi su strada della versione definitiva della Piech GT, la sportiva elettrica voluta da Toni Piech, figlio di Ferdinand ed erede della dinastia che - grazie anche alla stretta parentela con i Porsche - ha guidato le sorti di Volkswgen e quindi dell'industria automobilistica tedesca nel dopoguerra. Il primo concept di questa supercar era stato mostrato nel 2019 e ora, in vista dell'industrializzazione, molti dettagli della carrozzeria sono stati modificati e miglioratati.



L'obiettivo della nuova azienda, che ha sede in Svizzera, è quello di portare sul mercato una Gran Turismo dallo stile tradizionale e con sistema propulsivo elettrico nel 2024, per competere con i migliori prodotti del segmento, quali appunto la Porsche Taycan e Audi e -Tron GT dell'ex Gruppo di famiglia. La Piech GT utilizza un pacco batterie da 75 kWh e tre motori elettrici: uno montato sull'asse anteriore e due sul retro. Il sistema ha una potenza combinata di 603 Cv che, secondo l'azienda, assicura uno scatto 0-100 in meno di 3 secondi, con l'obiettivo di omologare un'autonomia di 500 km. L'azienda guidata dal figlio di Ferdinand Piech sta lavorando con grande impegno anche sul raggiungimento di una elevta capacità di ricarica.

Dalla collaborazione con la società specializzata in questo ambito TGood è in fase di sviluppo un caricabatterie rapido dedicato che, secondo l'azienda, potrà ripristinare un livello di carica dell'80% in soli 5 minuti. La ricarica della Piech GT in una stazione CCS2 (come le Ionity da 350 kW) potrà a sua volta ripristinare la batteria all'80% in 8 minuti.

La nuova GT elettrica, promette il costruttore, avrà un comportamento dinamico da vera auto sportiva per attirare gli appassionati che normalmente opterebbero per un modello a benzina. Con una massa di 1.800 kg - vicino a quello di un'Aston Martin DBS - la Piech GT emulerà le caratteristiche di handling di una sportiva tradizionale grazie alla distribuzione dei pesi ottenuta separando il pacco batteria in due: una metà nel tunnel centrale e l'altra sull'asse posteriore.

Questo layout - che non prevede batterie sotto al pavimento - ha permesso di disegnare una struttura in cui i sedili sono montati più in basso, cosa che avvantaggia lo stile dell'auto. "La nuova Piech GT dovrebbe trasferire in modo convincente il Dna di un'auto sportiva classica nell'era elettrica - ha detto Rea Stark Rajcic, co-fondatore e chief design officer di Piech Automotive - Abbiamo creato un'auto sportiva dal design senza tempo, proprio come vorremmo noi stessi. E abbiamo parlato a lungo con gli appassionati su ciò che manca nel mercato. Il risultato è stato un classico moderno che non è vincolato da alcun ciclo di consumo. I conducenti della nostra auto sportiva dovrebbero godersi ogni momento che trascorrono al volante".

La base su cui è assemblata la Piech GT è stata immaginata, del resto, anche per ospitare propulsori tradizionali a benzina e future applicazione delle fuel cell a idrogeno, in modo da non escludere nessuna evoluzione costruttiva che - in nessun ambito come in quello delle supercar - è dettata dalla domanda dei clienti.