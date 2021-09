Peugeot 508 Sport Engineered, le novità in arrivo in gamma

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Nuova 508 Peugeot Sport Engineered rappresenta il primo modello di una nuova generazione di auto prestazionali della casa del Leone che declinano il concetto di Neo-Performance e grandi prestazioni, con basso impatto ambientale.

La versione speciale della ammiraglia Peugeot è stata curata dalla divisione Peugeot Sport che si occupa da decenni delle vetture che corrono nelle competizioni in tutto il mondo ed è dotata di un powertrain ibrido plug-in: il sistema propulsivo è affiancato da tecnologie sviluppate per supportare un nuovo livello prestazionale e che sfruttano la lunga esperienza maturata dalla casa nel motorsport.

Uno degli elementi più importanti di quest'auto è il sistema sospensivo. La nuova punta di diamante del Leone adotta di serie l'Active Suspension Control, un sistema di gestione elettronica degli ammortizzatori che permette di avere un setup ideale di smorzamento in funzione delle condizioni di guida e delle preferenze del guidatore e che permette di avere un'auto su misura.

Il piacere di guida è al centro de Dna di Peugeot e l'esperienza acquisita con le vittorie nel mondo delle corse ha consentito agli ingegneri di Peugeot Sport di ottimizzare ancor più il telaio di nuova 508 PSE per raggiungere un equilibrio ideale per una gran turismo.

L'obiettivo iniziale era abbinare un comportamento dinamico ad una elevata soglia di comfort all'altezza della classe di appartenenza della vettura. Quasi una doppia personalità, in grado di esaltare il lato più dinamico, oppure quello orientato al benessere da granturismo di alto rango.

La fase di sviluppo di questo primo modello che declina il concetto di Neo-Performance si è concentrata su di una serie di elementi tra cui l'ottimizzazione del livello di ammortizzamento delle sospensioni su 3 diversi livelli (morbido, medio e rigido); assetto ribassato, carreggiate allargate di 24 mm anteriormente e di 12 mm posteriormente; barre antirollio specifiche; taratura specifica di sterzo e freni; dischi freno anteriori da 380 mm di diametro e con pinze fisse a quattro pistoncini; cerchi da 20" con pneumatici ad alte prestazioni Michelin Pilot Sport 4S.

La regolazione delle sospensioni è stata oggetto di un setup, modulabile in base a specifici elementi che il sistema regola in maniera autonoma: condizioni e profilo della strada, carico del veicolo, stile di guida e modalità di guida selezionata. Alla base della sua efficacia, un computer e sensori che determinano il livello ottimale di assorbimento degli urti da applicare al singolo ammortizzatore. (ANSA).