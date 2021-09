MG Maze, anticipa il futuro della mobilità urbana

Un nuovo concept MG per esplorare una visione della mobilità del futuro. Il progetto è quello svelato da SAIC Design e che porta il nome di MG Maze. Costruito intorno al concetto di 'Get Out & Play', la concept car punta a riunire la mobilità urbana al gioco. "Con Maze abbiamo voluto immaginare come potrebbe essere il futuro di una comunità di automobilisti - ha detto Carl Gotham, Advanced Design Director - partendo dalla base di fan e dal seguito di MG. Il passaggio al digitale è inarrestabile, quindi abbiamo voluto creare un concetto che collegasse quella realtà digitale a quella fisica che ci dà la vera gioia di guidare. Esplorando l'idea del 'mobile gaming', abbiamo usato Maze come piattaforma dedicata alle persone, per uscire e riscoprire l'ambiente in un modo nuovo, per aprirsi a nuove esperienze nella loro città".

La MG Maze è una due posti urbana, compatta e pensata per essere in grado di offrire la massima agilità e funzionalità nel congestionato traffico cittadino. I suoi obiettivi principali sono l'alta tecnologia e il design emozionale. L'esterno presenta un guscio trasparente, emulando le più avanzate consolle per videogioco con componenti a vista. La sua superficie esterna presenta elementi a vista del telaio e dell’architettura interna. All'interno, sono stati sviluppati sedili leggeri e tecnologia UX/UI, migliorando l'aspetto di gioco e fornendo un'esperienza di guida divertente e piacevole, mentre lo sterzo è controllato non da un volante, ma dallo smartphone del guidatore.