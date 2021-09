Rolls Royce Dawn, con kit Mansory è più 'aggressiva'

E' firmato Mansory il nuovo progetto dedicato alla Rolls-Royce Dawn. L'azienda specializzata in tuning ha infatti messo a punto un pacchetto denominato 'Softkit' che sarà disponibile per la Dawn, ma anche per il modello Wraith. Le modifiche partono dal frontale, con il paraurti anteriore ridisegnato e che aggiunge un po' di aggressività alla Rolls Royce cabriolet. Questo paraurti include uno splitter in fibra di carbonio, materiale utilizzato anche per la griglia e per il cofano. Anche il distintivo Spirit of Ecstasy è rifinito in nero, per sottolineare l'aspetto più 'aggressivo' della vettura. Mansory ha progettato anche un set di ruote apposite, le Mansory V.6 da 22" con razze a forma di Y e , di serie, il preparatore equipaggia l'auto con cerchi di colore nero che sono però personalizzabili.



Sempre in tema carbonio sono state aggiunte nuove minigonne, un diffusore e un piccolo spoiler integrato nel portellone.

Anche le maniglie delle porte sono state riviste con una tonalità più scura, così come altri dettagli della carrozzeria.

L'intervento dei tecnici di Mansory ha riguardato anche il motore. Il 6.7 V12 da 601 CV è passato a 740 CV e 1000 Nm di coppia, grazie ad una nuova calibrazione della centralina. Così la Dawn messa a punto da Mansory riesce a scattare da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi (3 decimi in meno rispetto a quella di serie) e tocca i 285 km/h di velocità massima.