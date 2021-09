Mustang Mach-E GT, suv cucito addosso a chi ama sportività

Senso di libertà, passione e sostenibilità: tutto questo è Mustang Mach-E, oggi resa ancora più esclusiva e desiderabile nella sua versione GT, quasi fosse un abito "haute couture" cucito addosso al cliente.

Il suv elettrico di Ford, che a pochi mesi dal lancio ha già messo a segno importanti primati di mercato (320 immatricolazioni in Italia e 650 nuovi contratti) e collezionato tre Guinness World Records, arriva ora nella sua declinazione più performante, con la quale Ford coniuga il carattere sportivo ad uno stile attraente e dal forte magnetismo.

Uno show-off in pieno stile 'Untamed', come Mustang richiede, presso la fabbrica Orobia, nel cuore del fashion-district milanese, ha accompagnato il debutto della nuova Mustang Mach-E GT, la più piccola della famiglia eppure la più potente. Con i suoi 487 cv di potenza e 860 Nm di coppia, questa high-performance car è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,7 secondi; un vero e proprio 'fulmine' con trazione integrale e doppio motore con alimentazione elettrica che garantisce un'autonomia di 500 km nel ciclo WLTP.

Ordinabile da subito (il prezzo di listino è di 74.500 euro), con le prime consegne previste per la fine dell'anno, nuova Mach-E GT si presenta in tutta la sua veste unica, quasi fosse una seria limitata, portando ad un livello superiore non solo prestazioni e performance, ma anche la sua esclusività: il design Mustang dalle linee sinuose e filanti è enfatizzato dal colore Cyber Orange(che sembra quasi sussurrare 'watch me') dal quale è davvero impossibile distogliere gli occhi. Versione dalle dotazioni decisamente premium, tra cui i sedili sportivi Ford Performance, cerchi in lega da 20" di serie e carrozzeria disponibile anche nel colore Gruber Blue, la GT non rinuncia all'inconfondibile impronta delle auto sportive, con propulsione full electric per una guida sostenibile e pulita.

La trazione integrale a doppio motore con alimentazione elettrica, le avveniristiche sospensioni adattive MagneRide e il sistema di frenata Brembo ad alte prestazioni consentono di unire una risposta da auto sportiva ad un'estrema agilità. Fiore all'occhiello di questa versione è la nuova modalità di guida Untamed Plus, progettata per aiutare il pilota a mantenere il giusto equilibrio tra coppia e potenza.

Dotata di batteria extended range da 88 kW di serie, la Mach-E GT consente a chi ama la guida sportiva di affidarsi totalmente ad un veicolo elettrico al 100%. La ricarica con una potenza fino a 150 kW permette di ottenere una media di 97 km di autonomia in appena 10 minuti e di passare dal 10 all'80% in 45 minuti.

Nell'abitacolo, il comfort è assicurato dagli ampi spazi che garantiscono un elevato livello di ergonomia per tutti i passeggeri. È disponibile un touchscreen full HD da 15,5" che supporta l'ultima evoluzione del Sync, il sistema di comunicazione ed intrattenimento targato Ford, capace di apprendere le abitudini di chi è al volante. I sedili imbottiti Ford Performance sono progettati per offrire supporto alla schiena nelle fasi più intense della guida e sono rifiniti in morbida similpelle come il volante. L'intrattenimento è gestito dal sound system B&O a 10 altoparlanti; l'accessibilità è migliorata dal meccanismo di azionamento del portellone tramite movimento del piede per l'apertura del bagagliaio posteriore da 402 litri, un sistema di cui Ford è stato pioniere con il suv Kuga già nel 2014. Sicurezza al top, infine, con una serie di sistemi di assistenza alla guida, tra cui spiccano il cruise control, il controllo adattivo della velocità di crociera, con stop and go, il lane centering e il sistema di mantenimento della corsia con blind spot assist, che monitora la zona d'ombra del conducente.