Donkenvoort D9 GTO, Individual Series è nuova versione

Il preparatore olandese Donkervoort ha lanciato una nuova versione della sua sportiva D8 GTO.

Indicata con il nome di Individual Series, la nuova arrivata punta tutto sulla personalizzazione ed è considerata l'ultima versione stree-legal della D8 GTO. Non sono molti i dettagli che Donkervoort ha fornito a propostito della nuova vettura e sulle opzioni di personalizzazione, ma dal sito web della società si apprende che gli acquirenti saranno in grado di impostare il D8 GTO Individual Series per "massime prestazioni, massimo comfort o qualsiasi altra cosa nel mezzo". Tra le opzioni ci sarebbe anche la possibilità di rinunciare alla vernice per la carrozzeria, per la sciare la fibra di carbonio a vista.



Donkervoort potrà creare anche bagagli o abbigliamento in linea con ogni singola auto.

La Individual Series prevede anche alcune modifiche nelle prestazioni. Il motore 2.5 litri turbocompresso ha nuovi iniettori di carburante e una nuova mappatura che consente di sviluppare 429 CV, contro i 415 della recente D8 GTO JD70. La potenza viene trasmessa alle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a 5 marce. Donkervoort sostiene che la Individual Series raggiungerà 2 g di accelerazione laterale come la sua precedente versione, ma potrà girare sul circuito Spa-Francorchamps Grand Prix in 1,4 secondi più veloce del JD70.

I prezzi previsti partono da 162900 euro, ai quali vanno aggiunti i costi per la personalizzazione. Anche se la Individual Series potrebbe essere l'ultima vettura stradale D8 GTO, Donkervoort probabilmente continuerà a costruirne versioni per la pista , come la D8 GTO JD70 R, presentata lo scorso anno.