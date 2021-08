Rolls-Royce, due speciali Black Badge per Salon Privé 2021

Dal primo settembre il lusso più esclusivo sarà di scena al Salon Privé, il celebre Concours d'Elégance che si svolge nel parco di Blenheim Palace, nell'Oxfordshire. In occasione di questo evento Rolls-Royce Motor Cars mostrerà le due auto commissionate al reparto Bespoke - cioè delle auto su misura - Black Badge Wraith e Black Badge Cullinan, ciascuna espressione della sensibilità estetica del cliente e vetrina delle capacità di personalizzazione del marchio.

Lanciata nel 2016, la linea Black Badge rappresenta una variante 'sovversiva' del marchio Rolls-Royce e per la prima volta ha coinvolto nella realizzazione di auto su misura non solo lo studio di design ma anche il centro di ingegneria del marchio.

Questa serie, disponibile per Wraith, Dawn e Cullinan, unisce un'estetica noire e materiali interni altamente contemporanei a una personalità dinamica più evidente.

Nel caso delle auto esposte a Salon Privé 2021, per la carrozzeria della Black Badge Cullinan, è stato selezionato un verde Ermes Bespoke decisamente contemporaneo, accompagnato da una statuetta Spirit of Ecstasy cromata scura, da un trattamento esterno in acciaio inossidabile annerito e dagli esclusivi cerchi Black Badge da 22 pollici parzialmente lucidi ne esaltano l'estetica.

Per l'interno, per i sedili è stato selezionato un rivestimento Havana, che è contrastato da pannelli in pelle Tan accanto a accenti in Cashmere Grey. La Black Badge Wraith propone invece l'audace carrozzeria Iced Premiere Silver, caratterizzata da un effetto 'quasi' monocromatico insieme al cromo scuro Spirit of Ecstasy e ai cerchi Black Badge da 21 pollici in fibra di carbonio. Al contrario, il trattamento del colore degli interni incorpora il vivido rosso Mugello.