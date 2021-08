Jaguar XF e XE R-Dynamic Black, stile e connettività al top

Novità sbarcano sulla gamma XF e XE grazie all'arrivo del pacchetto R-Dynamic Black, che rende queste due vetture ancora più eleganti ed esclusive. Il Black Pack con calotte degli specchietti retrovisori esterni e sottoporta in Gloss Black, cerchi da 19 pollici con finitura Gloss Black e vetri oscurati migliorano ulteriormente il look esterno ed enfatizzano le proporzioni di ogni modello. A bordo i modelli fanno il pieno di tecnologia con la connettività avanzata che è garantita da Apple CarPlay, disponibile a breve tramite gli aggiornamenti Software-Over-The-Air (SOTA), e Android Auto.

Gli interni sono realizzati con materiali lussuosi e dettagli raffinati, che sulla XF risultano ancora più pregiati grazie alla rinnovata Premium Cabin Lighting con possibilità di scelta tra 30 diverse colorazioni. Il sistema di ionizzazione dell'aria nell'abitacolo con filtrazione PM2.5 è in grado di catturare le particelle ultrafini e gli allergeni.

Sono disponibili motorizzazioni diesel elettrificate: il raffinato ed efficiente propulsore quattro cilindri Ingenium da 204 CV con tecnologia MHEV sulla XE offre un consumo di carburante fino a 4,8 litri ogni 100 km ed emissioni di CO2 a partire da 127 g/km. Sulla XF berlina il consumo di carburante arriva fino a 4,9 litri ogni 100 km e le emissioni di CO2 partono da 130 g/km. La gamma di propulsori riguarda anche motorizzazioni a benzina: in questo caso è prevista un'unità propulsiva quattro cilindri Ingenium da 250 CV che consente alla XE di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,7 secondi. La XF berlina invece dispone di una variante a quattro cilindri sia da 250 che da 300 CV, raggiungendo la medesima velocità in accelerazione rispettivamente in 6,9 e 6,1 secondi. Sia XE che XF sono disponibili con un cambio automatico a otto rapporti ed un sistema di trazione all-wheel con Intelligent Driveline Dynamics.

Ordinabili fin da subito, la XE R-Dynamic Black ha un prezzo di partenza di 46.760 euro. I modelli XF berlina e XF Sportbrake R-Dynamic Black sono disponibili invece ad un prezzo di partenza rispettivamente di 65.550 euro e di 68.710 euro.