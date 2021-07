Mercedes: Citan sarà anche elettrico, il 25 agosto il reveal

È tutto pronto: il 25 agosto Mercedes alzerà il velo sul nuovo Mercedes-Benz Citan e la sua variante completamente elettrica, l'eCitan. Il nuovo small van sarà presentato per la prima volta al pubblico sulla piattaforma online di Mercedes media. Marcus Breitschwerdt (Head of Mercedes-Benz Vans), Natalie Sonntag (Product Marketing Mercedes-Benz Small Vans) e Dirk Hipp (Chief Engineer Mercedes-Benz Small Vans) rilasceranno brevi dichiarazioni sui punti di forza più importanti relativi a questo nuovo sviluppo.

Dal design inconfondibile alla sicurezza e alla connettività, la nuova generazione di Mercedes-Benz Citan ha il Dna che i clienti si aspettano dal marchio. Le dimensioni esterne compatte, con una generosa offerta di spazio e un volume di carico elevato, consentono una vasta gamma di utilizzi per il nuovo small van, soprattutto nelle operazioni di distribuzione all'interno della città.

Le porte scorrevoli ad ampia apertura sia sul lato sinistro che su quello destro del veicolo, così come una soglia di carico bassa, consentono un comodo accesso all'interno e un facile caricamento del veicolo. I passeggeri possono anche godersi un viaggio decisamente più confortevole nel Citan Tourer. Oltre alla sua elevata funzionalità e versatilità, il veicolo offre un equipaggiamento di sicurezza completo e un elevato livello di comfort di guida.