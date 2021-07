Kia Ceed, per 2021 la famiglia si è rinnovata

Un rinnovamento stilistico e tecnologico quello che Kia ha applicato alla famiglia Ceed per il 2021. Mirati interventi a livello stilistico e non solo, sono stati introdotti per regalare ai modelli della gamma un'immagine ed una presenza su strada più sportiva e contemporanea, alle quali contribuiscono anche dettagli di design dinamici e muscolosi. Le versioni hatchback a cinque porte, station wagon e Shooting Brake presentano ora un frontale completamente ridisegnato, aggiornamenti sportivi nel posteriore, cerchi dalle forme dedicate, inediti colori per la carrozzeria e interni rivisti in chiave più contemporanea. La rinnovata famiglia Ceed andrà in vendita all'inizio del quarto trimestre del 2021 e sarà disponibile anche con propulsori e trasmissioni di ultima concezione.

La famiglia Ceed è stata la prima vettura di Kia progettata e costruita nel Vecchio Continente e con il 28% di quota nel mercato europeo di Kia, Ceed è un'automobile offerta in diverse varianti di carrozzeria. La vista anteriore completamente ridisegnata presenta il nuovo logo di Kia, dalla grafica moderna e che riflette l'ethos 'movement that insipires'. Nella fase di rivisitazione del design anteriore, è stata posta particolare attenzione nel rendere ogni allestimento (base, PHEV, GT-line e GT) immediatamente riconoscibile grazie ad elementi stilistici fortemente caratterizzanti e, pertanto, distintivi. Il 'tiger nose', che rende Ceed una Kia riconoscibile al primo colpo d'occhio, è stato aggiornato con una finitura nera lucida e cromata satinata rispettivamente nella parte superiore e inferiore a forma di ala. I modelli PHEV, invece, si riconoscono per la griglia chiusa con una finitura a colori contrastanti. Ai lati sono presenti due grandi prese d'aria che arricchiscono il paraurti anteriore e contribuiscono ad un look molto sportivo.

Sul retro, per evidenziare il marchio Kia, la superficie delle luci combinate a LED è stata levigata così da integrarsi al meglio con il nuovo logo. La versione PHEV presenta un nuovo emblema più in linea con il recente riposizionamento del marchio. Un nuovo diffusore nero lucido viene aggiunto al paraurti posteriore sportivo, che riprende anche la finitura cromata satinata vista nella parte anteriore dell'auto.

Su tutti i modelli Ceed sono stati introdotti nuovi fari con tecnologia full LED e luci diurne che elevano gli standard di sicurezza. Tre moduli a forma di freccia circondano il fendinebbia a LED integrato con moduli abbaglianti/anabbaglianti. Queste luci di marcia diurna funzionano anche da indicatori di direzione. Le varianti GT-Line e GT a cinque porte presentano lampade combinate a LED di nuova concezione composte da 48 moduli a forma di nido d'ape circondati da una cornice rossa. La vista laterale rivela nuovi cerchi in lega in tutte le varianti della gamma, con quattro disegni disponibili. L'allestimento GT è fortemente riconoscibile grazie a dettagli specifici, su tutto i vivaci inserti rossi nella parte anteriore, laterale e posteriore.

All'interno, i sedili sono disponibili in cinque tipologie di rivestimento, tre delle quali sono inedite. Le scelte includono i sedili avvolgenti in pelle scamosciata nera con cuciture a contrasto in grigio sulla GT-Line e rosso sui modelli GT. Le finiture GT-line e GT beneficiano di un pomello del cambio di nuovo design, mentre le versioni con cambio automatico offrono un ulteriore dettaglio con un pomello del cambio in pelle traforata per una migliore esperienza tattile. Tutte le versioni con cambio automatico sono dotate di un display indicatore della selezione marce nero lucido.

La rinnovata Ceed beneficia anche delle ultime tecnologie di connettività. Il guidatore può contare su un quadro strumenti completamente digitali da 12,3 pollici con grafica ancor più perfezionata, una scelta di colorazioni rilassanti e quattro temi per personalizzare il quadro strumenti, incluso uno che cambia in base alle condizioni meteorologiche e all'ora del giorno. Accanto a questo schermo c'è un display da 10,25 pollici senza cornice, montato centralmente con funzionalità di infotainment, navigazione e connettività telematica. Nell'ultimo restyling di tutta la gamma è incluso anche un software che consente agli utenti di connettersi a distanza con la propria auto, tramite app per smartphone Kia Connect, così da permettere di utilizzare le varie funzionalità di bordo per migliorare l'interazione con il veicolo.