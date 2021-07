Peugeot 9X8 Hypercar, ecco l'auto da corsa debutterà al WEC

Peugeot svela il prototipo della Hypercar 9X8, l'auto da corsa di nuova generazione che debutterà nel Campionato del Mondo Fia Endurance (WEC) nel 2022.

Iper-efficiente, mossa da powertrain ibrido e dotata di trazione integrale, Peugeot 9X8 si inserisce nella strategia della Neo-Performance sviluppata dalla casa del Leone e che punta a offrire prestazioni più virtuose e responsabili, sia nei veicoli di serie che in quelli da competizione.

I lavori dell'equipe di ingegneria di Peugeot Sport e dell'equipe del design Peugeot hanno dato origine alla 9X8.

Questa vettura segna l'ingresso in una nuova era delle corse automobilistiche, con le sue linee fluide, prive di alettone posteriore, e con una forte identità di marca. Peugeot 9X8 è la nuova vettura del marchio del Leone che correrà nel campionato Endurance.

La vettura succede in questa disciplina alle Peugeot 905 e Peugeot 908, vincitrici della 24 Ore di Le Mans rispettivamente nel 1992 e 1993, e nel 2009. Seguendo le orme delle auto che l'hanno preceduta, Peugeot 9X8 è chiamata a perpetuare la tradizione della casa del Leone nell'automobilismo sportivo, caratterizzata da modelli ad altissime prestazioni, con una forte identità visiva, riconoscibili sin dal primo sguardo.

Con 9X8, Peugeot realizza un vero progetto di marca intorno al concetto di Neo-Performance, che associa la massima sportività, know-how tecnologico trasferibile ai modelli di serie, efficienza ed eccellenza del design.

La stretta collaborazione tra le equipe del Design e dell'Ingegneria e Peugeot Sport è stata decisiva per esplorare nuove soluzioni aerodinamiche e stilistiche e per definire una linea assolutamente originale.

Il nome di questa hypercar 9x8 ha un significato preciso: il 9 iniziale caratterizza le vetture da competizione estrema del marchio; la X evoca le tecnologie della trazione integrale (4 ruote motrici) e dell'ibridazione di cui è dotata la nuova vettura mentre l'8 è il numero che caratterizzata tutti i nomi contemporanei delle vetture Peugeot: 208 e 2008, 308, 3008, 5008 e 508.

Due sono le Peugeot 9X8 che debutteranno nel Campionato del Mondo Endurance Fia (WEC) nel 2022.