Mercedes Actros L, più grande e lussuoso: arriva a luglio

Dopo i due nuovi modelli lanciati da Mercedes-Benz Trucks nel 2021, ovvero l'Actros F, una versione ottimizzata ai fini della massima funzionalità, e l'edizione limitata Actros Edition 2, arriva l'Actros L, il veicolo più grande e lussuoso della gamma. Il truck per carichi pesanti con alimentazione a gasolio convenzionale sarà ordinabile in tutta Europa a partire dal prossimo primo luglio ed entrerà in produzione a novembre.

"Nello sviluppo dell'Actros L ci siamo concentrati in particolare sugli aspetti del comfort per il conducente, della sicurezza, della connettività e del total cost of ownership, al fine di generare ulteriori miglioramenti per i nostri Clienti ed i loro conducenti - afferma Andreas von Wallfeld, responsabile Marketing, Sales and Services di Mercedes-Benz Trucks - .

Lavorando a stretto contatto con i clienti, sostiene von Wallfeld, sappiamo cosa questi si attendono da un truck premium per le loro aziende ed i loro conducenti".

Spazio ed equipaggiamenti di alta qualità per un comfort di guida ancora maggiore, a cominciare dalla cabina di guida che, disponibile nelle varianti StreamSpace, BigSpace e GigaSpace, presenta una larghezza di 2,50 metri ed offre un ambiente dimensionato. L'assenza del tunnel motore nella cabina di guida consente di ottenere un pavimento piatto: l'isolamento acustico migliorato nella cabina favorisce il relax.

Contribuisce all'esperienza di guida rilassante, tra l'altro, la posizione di seduta più bassa di 40 millimetri, che consente allo stesso tempo una confortevole visuale sulla strada. In questo contesto, i fari a Led, disponibili a richiesta, rappresentano un grande valore aggiunto per la sicurezza.

Il comfort del conducente è migliorato da dettagli di equipaggiamento quali l'elegante rivestimento dei sedili, il nuovo rivestimento interno delle porte, un comodo materasso che include un topper dello spessore di 45 millimetri e la piacevole sensazione tattile offerta dalla parete posteriore della cabina, nella zona del letto. L'atmosfera di benessere può essere migliorata con i numerosi accessori della Interior Line di Mercedes-Benz Trucks.

Grazie ad un ricco equipaggiamento di sistemi di assistenza, il marchio si avvicina ancora di più alla visione di una guida a incidenti zero. Esempi concreti in tal senso sono il sistema antisbandamento, l'assistente al mantenimento della distanza e MirrorCam come alternativa agli specchi retrovisori principali e grandangolari, ai quali si aggiungono poi altre numerose dotazioni sul fronte della sicurezza.

A richiesta per l'Actros L è disponibile il sistema Active Sideguard Assist, che oltre ad allertare il conducente della presenza di ciclisti o pedoni in movimento sul lato passeggero, può anche effettuare una frenata automatizzata fino al completo arresto del veicolo se il conducente non reagisce ai segnali di avvertimento.

Actros L dispone inoltre di serie anche di Active Brake Assist (ABA) della quinta generazione con riconoscimento dei pedoni. Si tratta di un sistema che può aiutare ad evitare incidenti causati, ad esempio, da distrazione del conducente, distanza insufficiente o velocità inappropriata, nei quali il truck tampona un veicolo che precede o è fermo sulla carreggiata oppure rischia di urtare frontalmente contro un pedone.